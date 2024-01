PES: Rezultate Abazovića najbolje opisuje tunel ispod Višeg suda

Podgorica, (MINA) – Rezultate bivšeg premijera Dritana Abazovića u bezbjednosnom sektoru najbolje opisuje tunel ispod najvažnijih državnih institucija, a njegovu kredibilnost potvrđuje nedavni iskaz pred nadležnim organima, saopštili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz Građanskog pokreta (GP) URA ranije su ocijenili da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala nije prioritet premijera Milojka Spajića i Vlade, kao i da bezbjednosni sektor nije igračka, iako ga vladajuća većina tako doživljava.

„Nakon što je bivši pemijer izigrao očekivanja javnosti i nadležnih organa u otkrivanju detalja i nalogodavca za iskopani tunel, da bi sakrio tragove, njegova partija pokušava da aktuelizuje navodnu brigu za bezbjednosni sektor 44. Vlade“, naveli su iz PES-a u reagovanju.

Iz te partije su kazali da je zabrinjavajuća činjenica da se protiv nekih funkcionera URA-e vodi istraga za šverc cigareta, dok drugi, kako su naveli iz PES-a, bez ustručavanja poziraju sa bezbjednosno interesantnim osobama.

„Kako koji dan prolazi, tek se vidi koliko su kriminalni klanovi bili relaksirani dok je URA navodno vodila borbu protiv istih“, kaže se u reagovanju.

Iz PES-a su kazali da su za vrijeme Abazovićevog rukovođenja bezbjednosnim sektorom Radoje Zvicer i Ljubo Milović pobjegli iz Crne Gore, dok se u ulozi koordinatora svih službi bezbjednosti Abazović u zatvoru susretao sa glasovitim imenima kriminalnog miljea.

„I dalje je misterija zašto je bivši premijer imao kriptovani telefon, koji nije prijavio nadležnim organima i za koje svrhe ga je koristio“, navodi se u reagovanju.

Iz PES-a su rekli da onda i ne čudi zašto se istaknuti funkcioneri GP URA fotografišu sa bezbjednosno interesantnim osobama.

„Rezultate bivšeg premijera u bezbjednosnom sektoru najbolje opisuje tunel ispod najvažnijih državnih institucija, a njegovu kredibilnost potvrđuje upravo nedavni iskaz pred nadležnim organima“, kaže se u reagovanju.

