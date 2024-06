PES: Pokret za Podgoricu da iznese listu zahtjeva

Podgorica, (MINA) – Klub odbornika Pokreta Evropa sad (PES) Podgorica pozvao je Pokret za Podgoricu da iznese listu zahtjeva i precizno postavi očekivanja kako bi, kako su naveli, krenuli u pravcu postizanja dogovora.

Odbornici PES-a i Pokreta za Podgoricu na današnjem sastanku nijesu postigli dogovor o rješavanju političke krize u Podgorici.

Iz PES-a su kazali da bi bilo naivno očekivati da sa svojim doskorašnjim članovima, koji su formirali Pokret sa Podgoricu, lako dođu do zajedničkih rješenja i riješe aktuelnu situaciju u Podgorici.

“Bez obzira na evidentna mimoilaženja u stavovima, osnovni principi koji su nas i doveli u pozicije odlučivanja ne bi smjeli biti ugroženi”, poručili su iz PES-a.

Kako su dodali, tu prije svega misle na potencijalnu saradnju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

Iz PES-a su upitali Pokret za Podgoricu šta žele od PES-a, a da ne odu prema DPS-u.

“Svjesni da postoje određene tendencije koje mogu dovesti do urušavanja ovog principa, pozivamo odbornike Pokreta za Podgoricu da iznesu listu zahtjeva, odnosno precizno postave svoja očekivanja, kako bismo krenuli u pravcu postizanja dogovora”, naveli su iz PES-a.

Kako su kazali, PES je u potpunosti spreman da sačuva vrijednosti za koje su se zajednički zalagali, čak i ako to podrazumijeva ustupanje određenih pozicija u Glavnom gradu.

“Ukoliko u procesu pregovora postoje nepoželjni, ili se drugi smatraju adekvatnijim za ovu vrstu saradnje (bio to Vasilije Čarapić ili bilo ko drugi), pozivamo da nam se i to vrlo jasno saopšti”, navodi se u saopštenju PES-a.

Iz te partije su istakli da bez precizno formulisanih zahtjeva ne mogu ni voditi pregovore, ni doći do rješenja.

“U uvjerenju da smo na istim pozicijama kada je u pitanju odnos prema građanima Podgorice, od Pokreta za Podgoricu očekujemo listu preciznih zahtjeva na koje bismo se izjasnili”, kaže se u saopštenju PES-a.

Sve drugo, kako su dodali, vodi rušenju temeljnog principa.

“Saradnji sa DPS-om, koja ne bi trebalo da bude opcija”, zaključuje se u saopštenju.

