PES: Hot pokušava da krivicu za svoje neuspjehe prebaci na druge

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti direktora preduzeća “Čistoća” Denis Hot pridružio se grupi bivših funkcionera Pokreta Evropa sad (PES) koji su mislili da će partija da stane iza njih čak i ako imaju loše rezultate rada u javnom interesu, poručili su iz podgoričkog PES-a.

Hot je danas saopštio da je podnio ostavku na sve partijske funkcije u PES-u zbog, kako je naveo, neozbiljnosti u radu te stranke.

Iz PES-a su kazali da Hot pokušava da krivicu za svoje neuspjehe prebaci na druge, i to, kako su naveli, u jeku izborne kampanje.

Iz podgoričkog PES-a su istakli da ih vijest da je Hot napustio PES nije iznenadila, kao i da je on to najavio nakon što mu je taj odbornički klub uputio zahtjev da popravi rezultate rada podgoričkog preduzeća “Čistoća”.

“Iako smo u prethodnih godinu dana trpjeli kritike javnosti na račun rada ovog gradskog preduzeća, imali smo razumijevanja za kompleksnost situacije u kojoj se našao Hot po stupanju na funkciju direktora i pružili smo mu šansu”, naveli su iz PES-a.

Kako su istakli, ni nakon nešto više od godinu, Hot nije uspio da riješi neke od ključnih problema u radu tog preduzeća.

“Nije napravljen ni suštinski pomak u popravljanju finansijske slike ovog preduzeća, proširenje baze korisnika i optimizaciji rada, sve suprotno instrukcijama gradonačelnice Olivere Injac”, navodi se u saopštenju PES-a.

Kako se dodaje, na svaku njihovu konstruktivnu incijativu Hot je reagovao prilično defanzivno i tretirao je kao lični napad, odbijajući da prihvati bilo kakvu pomoć u radu.

“Žalimo što se Hot pridružio grupi bivših funkcionera PES-a koji su mislili da će partija da stane iza njih čak i ako imaju loše rezultate rada u javnom interesu, pa sada krivicu za svoje neuspjehe pokušava da prebaci na druge, i to u jeku izborne kampanje”, naveli su iz PES-a.

Iz te stranke su medijima dostavili i snimal ekrana mejla koji je, kako su naveli, upućen Hotu 29.jula, a u kom se od njega traži da preduzme niz aktivnosti kako bi se popravila situacija sa čistoćom u Glavnom gradu.

