PES: Afera Do Kvon potpuno razobličena nakon iskaza Rodića

Podgorica, (MINA) – Afera Do Kvon potpuno je razobličena nakon iskaza njegovog advokata Gorana Rodića, saopštili su iz Pokreta Evropa sad (PES), navodeći da je veoma važno da nadležni organi utvrde svaki detalj te afere.

„Nakon iskaza Rodića, koji je upoznao javnost da je južnokorejski državljanin na salušanju priznao da dio pisma koji inkriminiše PES i aktuelnog premijera nije tačan, očekujemo da tužilaštvo što prije utvrdi ko je sve učestvovao u zloupotrebi Do Kvona za montiranje afere nekoliko dana prije izbora“, kaže se u saopštenju PES-a.

Iz te partije su rekli da je, takođe, sada dodatno jasnije i koji su motivi zloupotrebe Vijeća za nacionalnu bezbjednost koga je, zbog sadržaja Do Kvonovog pisma, zakazao i organizovao tadašnji premijer Dritan Abazović.

„Jako je indikativan zaključak Abazovića da su Do Kvonovi navodi, koji su netačni, zaslužili da budu predmet rasprave na Vijeću, a nijesu razmatrani navodi Nebojše Medojevića, aktuelnog saveznika URA-e, da postoje konkretni dokazi u involviranosti Abazovića u šverc cigareta“, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz PES-a, oni koji su zloupotrijebili Vijeće za nacionalnu bezbjednost u političke svrhe i prvo tvrdili, pa kasnije demantovali da Do Kvon finansira tu stranku, već snose političku odgovornost.

„Međutim, jako je važno i zbog javnosti da nadležni organi utvrde svaki detalj te afere, koja je nakon iskaza Rodića potpuno razobličena“, rekli su iz PES-a.

