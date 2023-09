PES: Adžić buduće nosioce vlasti bez dokaza povezuje sa kriminalnim strukturama

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić bez dokaza buduće nosioce vlasti povezuje sa kriminalnim strukturama, kazali su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Oni su rekli da je zanimljivo kako je Adžić, kao, kako su naveli, “iskusni profesionalac iz sektora bezbjednosti”, postavio moguće verzije događaja – provalne krađe u depo Višeg suda.

“Za njega su najsumnjiviji “nosioci buduće vlasti”, koje, u svom već prepoznatljivom maniru, povezuje sa kriminalnim strukturama, naravno bez ikakvih podataka i dokaza, koristeći maglovitu frazu “neki ljudi imaju određene vrste veza””, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da bi, umjesto takve zloupotrebe službe i funkcije, korišćenja veoma značajnog bezbjednosnog događaja za političko etiketiranje, bilo bolje da ministar odgovori na pitanja koja interesuju građane.

“Ko je i zbog čega provalio u sudski depo? Da li su nestali neki predmeti, tj. dokazi iz aktuelnih postupaka? Da li je obezbjeđenje depoa bilo adekvatno i efikasno organizovano? Da li su počinioci imali saučesnike u sudu ili sistemu obezbjeđenja?”, upitali su iz PES-a.

Oni su naveli da misle da je važnije da javnost dobije odgovore na ta pitanja nego ministrovo “oplakivanje ničim zaslužene fotelje”.

