Perić: Ulazak Preokreta u parlament jedina izmjena na izborima u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Ulazak Pokreta Preokret u parlament Glavnog grada suštinski će biti jedina izmjena na lokalnim izborima u Podgorici, koji su zakazani za 29. septembar, ocijenio je jedan od osnivača tog pokreta Srđan Perić.

On je kazao da izbori u Podgorici mogu biti određena vododjelnica u onome što je odnos građanina prema politici, odnosno antipolitici – stanju u kojem se gubi povjerenje i u politiku i u političare.

„„Veliki igrači“ igraju na kartu smanjene izlaznosti, kako bi oni mobilisanjem partijske infrastrukture učinili da glasovi koje partije kontrolišu zapravo vrijede više, a sve kako bi u konačnom oni sačuvali svoje pozicije, ili dobili nove“, rekao je Perić Agenciji MINA.

On je naveo da se doslovno na to svela politička scena.

„Suštinski i realno jedina izmjena na lokalnim izborima je ulazak Preokreta u parlament Glavnog grada, jer politička klasa ima scenario u kojem stvari ostaju u praksi nepromijenjene“, kazao je Perić.

Aktuelna vlast, kako je rekao, želi da nastavi postojeću koaliciju.

„Može tu neko dobiti veće, ili manje parče moći, ali politički proizvod je isti“, dodao je Perić.

Prema njegovim riječima, partije aktuelne vlasti ne razumiju da nemaju opipljiv rezultat za vrijeme dok su obavljale vlast.

To je, kako je naveo Perić, posebno uočljivo kada o svojim „uspjesima“ pričaju tako što predstavljaju planove, koje će uraditi u sve daljoj budućnosti.

„Nijesu ni savladali elementrane stvari u sistemu lokalne samouprave, ne odgovaraju na dopise i sa priličnom arogancijom odbijaju sugestiju da se učini nešto boljim“, kazao je Perić.

On je rekao da, sa druge strane, opozicija koja je bila dugogodišnja vlast ne razumije da isti pristup stvara isti rezultat.

„Oni i dalje misle da njima treba polagati račune ko je koliki patriota, i da su građanski orijentisani birači maltene njihovo vlasništvo“, naveo je Perić.

Opozicija, kako je kazao, ne razumije da su i na administrativnom i projektnom polju mogli i morali učiniti dramatično više – „da su ispustili kolosalne prilike u razvoju Glavnog grada, kako u ekonomiji, tako i na polju kulture“.

Prema riječima Perića, na njihov odnos prema planiranju prostora ne treba ni trošiti riječi, jer je dovoljno prošetati gradskim kvartovima i shvatiti koliko nijesu imali ideju kako prostorno urediti grad i koliko je pohlepa krupnog kapitala zapravo crtala kako će izgledati čitavi djelovi grada.

„Uz to, baš kao što je Demokratska partija socijalista (DPS) nekada sa Demokratskim frontom plašila političku scenu, to sada sa DPS-om čini druga strana, i tu vrstu igre treba ostaviti njima“, naveo je Perić.

On je kazao da je uvjeren da građani to razumiju, kao i da je jedini rizik po demokratiju da nadvlada stav da je takve političke postavke nemoguće promijeniti.

Perić je rekao da od politike i političara ne treba očekivati ono što se može očekivati od ljekara ili profesora, ali da se moraju početi promovisati instrumenti koji ih mogu stavljati u realne okvire.

„Da budu svedeni u mjeru koja im pripada – efikasnih administratora i ljudi koji razumiju potrebe zajednice“, naveo je Perić.

On je istakao da građani, koliko god to utopistički djelovalo iz sadašnje perspektive, imaju priliku da insistiranjem na konkretnim koracima vrate politiku sebi.

„Dajem dvije konkretne mogućnosti – u Podgorici bi to značilo praktikovanje lokalnih referenduma od značaja za mjesne zajednice, pa sve do odvajanja određenog procenta gradskog budžeta da postane participativan, odnosno da građani svojim inicijativima mogu obavezivati lokalnu vlast šta bi joj bili prioriteti u raspolaganju dijela budžeta“, naveo je Perić.

On je kazao da bi se, kombinovanjem samo ta dva modela, politička klasa mogla svoditi na mjeru upravljača opštim interesom.

Perić je rekao da su nešto od toga pominjale stranke aktuelne vlasti u predizbornoj kampanji, ali su, kako je naveo, na to zaboravile danom zavšetka prethodnih izbora.

„Početak ozdravljenja političke scene je tačka u kojoj građanin odluči da ovako više ne može i kada se počne podvlačiti crta – prvo u ravni doživljaja šta politika jeste“, dodao je Perić.

On je ocijenio da partije žele da obesmisle taj pokušaj, kao i da je građanin tu na drugoj strani.

„U Podgorici građanin može pobijediti, uvjeren sam u to“, istakao je Perić.

Međutim, kako je kazao, za to je potrebno mnogo ohrabrenja i smislenog pristupa, koji se bazira jednako na održivim rješenjima, koliko i na neprestanoj komunikaciji sa građanima.

„Izgubljeno je povjerenje i moramo ga vraćati, i to odmah. To je preokret koji nam je potreban“, poručio je Perić.

