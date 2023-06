Perić: Narednih dana odlučićemo kako nastavljamo djelovanje

Podgorica, (MINA) – Pokret Preokret će nastaviti sa radom, a u narednih sedam dana će odlučiti u kom formatu i na koji način, kazao je lider i nosilac izborne liste tog pokreta, Srđan Perić.

On je čestitao svim građanima koji su učestvovali u izbornoj utakmici, dodajući da posebnu zahvalnost duguju onima koji su smatrali da je ono što propagira Preokret vrjedno njihovog povjerenja.

Perić je, na konferenciji za novinare, rekao da su u kampanju uložili ono što znače vrijednosti i dugoročnu strategiju razvoja Crne Gore, ali da u ovom trenutku to nije bilo dovoljno.

„Preokret će nastaviti dalje sa radom. Narednih sedam dana razmotrićemo sve moguće aspekte ove situacije i za sedam dana će mediji biti informisani u kom formatu i na koji način će nastaviti svoje djelovanje“, naveo je Perić.

On je kazao da je uvjeren da je crnogorska politička scena sa Pokretom Preokret dobila novu političku vrijednost i drugačiji odnos prema politici.

„Uvjeren sam da je put ozdravljena političke scene negdje i naslonjen na vrijednosti koje promoviše Preokret“, dodao je Perić.

