Pejović: Usvajanje IBAR zakona kruna uspješnog rada Skupštine i Vlade

Podgorica, (MINA) – Usvajanje 12 zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 (IBAR), predstavlja krunu uspješnog rada Skupštine i Vlade, ocijenio je potpredsjednik parlamenta Boris Pejović.

On je kazao da se aktuelni saziv Skupštine, u saradnji sa Vladom, pokazao kao kompaktan i usmjeren na isporučivanje rezultata koje građani očekuju.

„A to su ubrzanje EU integracija, stvaranje sistemskih uslova za jačanje vladavine prava i rast životnog standarda građana“, dodao je Pejović.

Kako je naveo, aktivnosti u vezi dobijanja IBAR-a sada su u rukama institucija Evropske unije (EU).

“Ali jučerašnje pozitivno mišljenje Evropske komisije (EK) daje nadu da će proces biti pozitivno završen do kraja juna, čime bi Crna Gora ušla u novu fazu pregovora sa EU”, istakao je Pejović.

Prema njegovim riječima, kroz svoje djelovanje u prethodnim mjesecima, Skupština iznova pokazuje da se nalazi u srcu političkog sistema Crne Gore.

„Integracioni proces počeo je, odvija se i završiće se u Skupštini. Stoga, veoma je važno naglasiti zahvalnost svim poslanicama i poslanicima koji su dali doprinos usvajanju zakona”, smatra Pejović.

Isto, kako je kazao, važi i za članove Vlade i sve službenike koji su, kroz konstantnu komunikaciju sa EK, radili na tome da predlozi zakona budu usklađeni sa najvišim EU standardima.

Pejović je svima njima zahvalio na predanosti i posvećenosti, koja je, kako je naveo, dovela do ovog značajnog koraka ka punopravnom članstvu u EU.

“Svjesni smo da ovo nije kraj procesa i da zakonodavnu i izvršnu vlast očekuje još mnogo posla, uključujući konkretne rezultate u oblasti pravosuđa, ali je značajno što bi dobijanjem IBAR-a proces učlanjenja u EU konačno bio ubrzan“, zaključio je Pejović u saopštenju.

