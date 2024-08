Pejović: MONSTAT svoj posao radi u skladu sa zakonom

Podgorica, (MINA) – Uprava za statistiku (MONSTAT) svoj posao radi profesionalno u skladu sa zakonom i principima zvanične statistike, rekao je direktor te institucije Miroslav Pejović dodajući da očekuje da MONSTAT rezultate popisa objavi u prvoj polovini oktobra.

On je kazao da je objavljivanje rezultata popisa definisano članom 30 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova.

Kako je rekao, Zakonom je predviđeno, da će konačne rezultate Uprava za statistiku objaviti prema godišnjem planu zvanične statistike i kalendaru objavljivanja statističkih podataka.

Pejović je kazao da je tim dokumentima definisano da će se saopštenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, objavljivati sukcesivno u drugoj polovini godine, nakon unosa, obrade i kontrole podataka.

„Dakle, nije prekršen zakon jer druga polovina ove godine traje još četiri mjeseca i nijednim saopštenjem niti izjavom Uprava za statistiku nije precizirala datum objave niti isti komunicirala u javnosti“, rekao je Pejović.

On je kazao da MONSTAT sprovodi sve aktivnosti predviđene Zakonom o popisu, i da su u toku aktivnosti definisane članovima 26a i 26b Zakona, koji je usvojila Skupština u novembru prošle godine.

„Zakon o popisu dao je Upravi za statistiku legitimitet da priprema i sprovodi sve aktivnosti vezane za pripremu i sprovođenje popisa“, rekao je Pejović.

On je naveo da je zakonom predviđena obaveza da Uprava za statistiku obezbijedi građanima Crne Gore mogućnost provjere svojih podataka iz popisa koji se odnose na etničko kulturološke karakteristike.

Pejović je kazao da je realizacija te aktivnosti predviđala sprovođenje dvije nezavisne tenderske procedure, od kojih je prva pokrenuta tokom februara prošle godine, kada je raspisan prvi tender za izradu specijalnog softvera za provjeru navedenih podataka.

On je kazao da je nakon tri neuspjela, iz četvrtog pokušaja, tender uspješno završen i rezultat toga je izrađen softver.

Pejović je rekao da je primjena izrađenog softvera zakonom uslovljena revizijom koda što je iziskivalo raspisivanje novog tendera.

„Kako i ovaj tender prvim raspisivanjem nije bio uspješan, bilo je nužno njegovo ponavljanje“, pojasnio je Pejović.

On je rekao da će konačnu informaciju o ishodu drugog po redu raspisanog tendera za reviziju koda softvera imati sjutra.

Pejović je dodao da će i o tome javnost informisati kao i uvijek do sada, pravovremeno i transparentno.

„Dakle, shodno navedenom, odgovornost Uprave za statistiku je upravo dosljedno sprovođenje Zakona o popisu, a neuspjeli tenderi se ne mogu pripisivati neizvršavanjem obaveza ove institucije“, rekao je Pejović.

On je kazao da je Uprava za statistiku, shodno svojoj odgovornosti, obezbijedila sve uslove za potpunu realizaciju sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji su potpisali Vlada, političke partije i nacionalni savjeti/vijeća.

„Shodno navedenom sporazumu, Uprava je obezbijedila uslove koji omogućavaju sprovođenje svih zahtijevanih kontrola unešenih podataka od strane, sporazumom navedenih aktera – političkih partija i nacionalnih vijeća/savjeta“, kazao je Pejović.

On je rekao da slijedi imenovanje osoba koje će kontrolisati, što je, kako je dodao, obaveza navedenih aktera.

Pejović je podsjetio javnost, da je Zakonom o popisu predviđena mogućnost kontrole podataka popisa na način uparivanja istih sa rapoloživim administrativnim registrima.

„U tom smislu, a na zahtjev opozicije, usvojene su izmjene seta zakona kojima se Upravi za statistiku obezbjeđuje pristup registrima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), koje bi omogućile dodatne provjere podataka popisa“, naveo je Pejović.

On je kazao da je uparivanje podataka sa raspoloživim administrativnim registrima umnogome završena, ali ne i sa podacima Centralnog registra stanovništva MUP-a, a razlozi su, kako je rekao, tehničke prirode.

„Vjerujemo da će se kroz aktivnu komunikaciju sa MUP-om u skorije vrijeme ukloniti i obezbijediti preostala kontrola“, dodao je Pejović.

On je rekao da je Uprava za statistiku dio evropske statističke zajednice, i poštuje sva načela Kodeksa evropske prakse sa akcentom na kvalitet podataka uz poštovanje principa nezavisnosti i profesionalnosti u svom radu.

To je, kako je dodao, istaknuto u odgovoru direktorice EUROSTAT-a na dopis MONSTAT-a, da je od ključne važnosti da Uprava za statistiku izvrši ovaj važan statistički zadatak na profesionalan i nezavisan način.

Pejović je rekao da obrada podataka popisa ne zavisi od veličine populacije države.

Prema njegovim riječima, sva pravila kontrole jednako se primjenjuju bez obzira na veličinu populacije.

„Kao primjer navodimo slučaj Hrvatske, koja je popis sprovodila prikupljajući podatke preko interneta i putem laptopova tokom novembra 2021. godine, a podatke je objavila nakon deset mjeseci – septembra 2022. godine“, rekao je Pejović.

On je naveo da je sličan primjer imala i Sjeverna Makedonija koja je takođe prikupljala podatke uz pomoć laptopova, uz korišćenje registara za obradu podataka (bez unosa).

Obrada je, kako je rekao, trajala šest, a u Albaniji sedam mjeseci.

„Dodatno, evropska regulativa predviđa da se podaci popisa iz zemalja članica EU dostavljaju 27 mjeseci nakon referentne godine“, naveo je Pejović.

On je kazao da proces obrade podataka nije jednostavan posao i puko prebrojavanje popisnih listića.

„Već daleko složenija obrada podataka koja se sprovodi nad prikupljenim podacima, pri čemu se akcenat daje profesionalnim standardnim procedurama obrade podataka zvanične statistike“, rekao je Pejović.

On je kazao da se na osnovu navedenog može zaključiti da nema osnova za tvrdnje prenešene u medijima, a koje se odnose na nepoštovanje zakona ili izbjegavanje bilo kakvih obaveza koje Uprava za statistiku ima u procesu sprovođenja ove statističke akcije.

„Već upravo suprotno, Uprava za statistiku svoj posao radi profesionalno u skladu sa zakonom i principima zvanične statistike“, poručio je Pejović.

On je rekao da, kada se ispune i dva posljednja preduslova za objavu konačnih rezultata popisa, a to su funkcionalan softver kojim se daje mogućnost građanima da provjere svoje podatke o etničko-kulturološkim pitanjima, i kada se izvrši uparivanje podataka sa registrima MUP-a, steći će se uslovi za objavljivanje konačnih rezultata popisa.

„Sagledavajući faze realizacije, vremenski okvir koji je neophodan za potpunu realizaciju pomenutih aktivnosti i definisani period objave podataka, za očekivati je da rezultate objavimo u prvoj polovini oktobra“, zaključio je Pejović.

