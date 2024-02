Pavličić razriješena, Peković nova zastupnica

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas razriješila Valentinu Pavličić sa funkcije zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, a na tu poziciju imenovala Katarinu Peković.

Vlada je krajem decembra prošle godine usvojila izmjenu Uredbe, kojom je uveden konkurs za izbor zastupnika, a njegov mandat ograničen na najviše dva puta po četiri godine.

Odredbama Uredbe je predviđeno i da Pavličič, dugogodišnjoj zastupnici države pred sudom u Strazburu, mandat prestaje danom izbora novog zastupnika.

Ustavni sud odlučio je na poslednjoj sjednici da će prioritetno razmotri inicijative za ocjenu ustavnosti izmjena Uredbe, ali još nije donio odluku u tom predmetu.

