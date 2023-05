Parlamentu dostavljen predlog da se Jovanović izabere za VDT-a

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) dostavio je parlamentu predlog da se za vrhovnog državnog tužioca (VDT) Crne Gore izabere Maja Jovanović.

TS je taj predlog, koji je danas objavljen na sajtu Skupštine, utvrdio na sjednici 12. aprila.

“Predlog je utvrđen na osnovu liste kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove za izbor VDT-a, mišljenja proširene sjednice Vrhovnog državnog

tužilaštva o prijavijenim kandidatima i obavljenog intervjua sa njima”, kaže se u obrazloženju.

Navodi se da je Jovanović u tužilačkoj karijeri napredovala vršeći tužilačku funkciju počev od Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, preko Višeg državnog tuzilaštva u Glavnom gradu, do funkcije vršiteljke dužnosti (v.d.) VDT-a.

TS je ocijenio da Jovanović ima izgrađen osjećaj pripadnosti tužilačkoj organizaciji, poznaje organizaciju rada Državnog tužilaštva i posjeduje visoke stručne i moralne kvalitete.

“Tokom jednogodišnjeg obavijanja funkcije v.d. VDT-a i predsjednice TS-a, došlo je do porasta povjerenja u rad Državnog tužilaštva i ostvarivanja zapaženih rezultata rada državno tužilačke organizacije, koje činjenice je nesporno preporučuju za VDT-a”, kaže se u obrazloženju.

Navodi se da je TS, tokom intervjua, ocijenio da je Jovanović dostojna funkcije VDT-a i da je sa uspjehom može obavljati.

“Dajući sadržajne odgovore na sva interesovanja članova, uvjerila je TS da posjeduje sposobnost i odlučnost da doprinese daljem jačanju

kapaciteta državnog tužilaštva i njegovog ugleda u društvu”, kaže se u obrazloženju.

Jovanović je, kako se navodi, nedvosmislena u stavu da se ti ciljevi mogu ostvariti podizanjem nivoa stručnosti, profesionalnosti i integriteta državnih

tužilaca.

“TS je, cijenedi stručnost, profesionalnost, odgovornost, visoku etičnost u radu, većinom glasova predložio Jovanović za VDT-a”, dodaje se u obrazloženju dostavljenom parlamentu.

