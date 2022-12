Parlamentarna većina snosi odgovornost za rušenje ustavnog sistema

Podgorica, (MINA) – Odgovornost za primjenu izmjena Zakona o predsjednik koje nijesu u skladu sa Ustavom snosiće parlamentarna većina, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je na konferenciji za novinare rekao da je potpisao dopune i izmjene Zakona o predsjedniku.

„Odogovrnost za primjene ovog neustavnog zakona snosiće oni koji su ga usvojili“, rekao je Đukanović.

Upitan da li će ponovo pokrenuti konsultacije, Đukanović je kazao da ne želi da učestvuje u implementaciji neustavnog zakona.

On je rekao da se konsultuje sa timom stručnjaka za ustavno pravo i da procjenjuju da li će se i kada stvoriti uslovi u vezi sa skraćenjem mandata Skupštini.

„U međuvremenu je parlamentarna većina postupala shodno svojoj agendi, odlučili su da donesu Zakon kojim krše Ustav i oni će preuzeti odgovornost za rušenje ustavno-pravnog poretka, ja nemam namjeru da učestvujem u svemu tome“, rekao je Đukanović.

Đukanović je kazao da je Zakon potpisan i da je precizno određeno da je predsjednik dužan da potpiše ponovno izglasan zakon.

Upitan da li u DPS-u postoji jedinstven stav po pitanju protesta, Đukanović je kazao da apsolutno postoji.

„Ali rekao sam, dok god je moguće u institucijama donositi odluke u korist države, samtram to najcjelishodnijim“, rekao je Đukanović.

