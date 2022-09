Parlament ponovo postaje talac zakulisnih radnji

Podgorica, (MINA) – Samovoljom pojedinaca i davanjem pauze do daljnjeg, Skupština ponovo postaje talac zakulisnih i perfidnih radnji partija trojne koalicije, koja je nakon 30. avgusta 2020. godine zaustavila redovno funkcionisanje Crne Gore, saopšteno je iz Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS).

Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak, na zahtjev Demokratskog fronta, odredila je pauzu sjednice parlamenta na čijem dnevnom redu je rasprava o smjeni predsjednice parlamenta Danijele Đurović.

Iz Kluba poslanika DPS-a kazali su da je pauza do daljnjeg data bez navođenja valjanog razloga i elementarnog pozivanja na neki od članova važećeg Poslovnika o radu Skupštine.

„Samovoljom pojedinaca i nezapamćenim davanjem “pauze do daljnjeg“, najviše predstavničko tijelo zakonodavne vlasti ponovo postaje talac zakulisnih i perfidnih radnji partija trojne koalicije koja je nakon 30. avgusta 2020. zaustavila redovno funkcionisanje Crne Gore“, naveli su iz Kluba poslanika te partije.

Oni su poručili da je zarad očuvanja šanse da Crna Gora krene putem evropske integracije neophodan funkcionalan parlament, kako bi se iskoristila i minimalna prilika za deblokadu pregovaračkog procesa.

„Kompletna današnja ujdurma, sa ciljem da se očuvaju fotelje, ali i borbe da dođu do njih oni koji još nijesu uspjeli zasjesti, pokazuje do kojih razmjera i granica doseže poriv i megalomanska želja za šakom vlasti isfrustriranih vječitih gubitnika sa crnogorske političke scene“, kaže se u saopštenju.

Iz Kluba poslanika DPS-a rekli su da građani u posljednje dvije godine na najbolji način vide da oni kojima su dali povjerenje ne vode računa o državnom interesu, već isključivo rade u korist čuvanja privilegija.

Oni su kazali da se nedavno svjedočilo tome da su “u želji da sačuvaju pozicije”, pojedine partijske strukture iskazale spremnost za pakt sa bilo kim, pa i onima koje zvaničnici sa evropskih i međunarodnih adresa ne vide kao svoje partnere.

„Tada smo imali prilike vidjeti besprizorne scene iz skupštinskih salona iz kojih je predlagana rekonstrukcija vlade“, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz Kluba poslanika DPS-a, u skupštinskim hodnicima pisao se plan o izlasku iz političke krize u kojoj se Crna Gora nalazi od 30. avgusta 2020. godine, „zbog istih onih koji su nas u tu krizu uveli“.

„Danas smo samo dobili nastavak kompletne te lakrdije od onih koji godinama unazad besprizorno blamiraju i srozava ugled parlamenta“, kaže se u saopštenju.

Iz Kluba poslanika DPS-a poručili su takvim grupacijama i njihovim liderima, koji se bave javnim poslom i birali su ih građani, da se država ne vodi prevarama, spinovima, zakulisnim radnjama i zarobljavanjem institucija, nego vizionarski i zaštitom njenih vitalnih interesa.

