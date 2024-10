Paramont četvrti na turniru u Sanskom Mostu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice kao četvrtoplasirani završio je nastup na tradicionalnom međunarodnom turniru Sana 2024 u Sanskom Mostu.

Paramont je u meču za treće mjesto poražen od Bihaća 69:61.

Prethodno je sa polovičnim učinkom završio takmičenje u grupi.

Savladao je na startu Maribor 58:41, dok je u uzbudljivom meču za prvo mjesto poražen od Bosne iz Zenice 63:60.

Trofej je osvojila ekipa Sane, domaćina turnira, koja je u uzbudljivom meču, sa puno preokreta, savladala Bosnu.

Uspješan nastup Paramonta upotpunio je Ramo Remiković, koji je pobijedio u šutiranju trojki.

Turnir u Sankom Mostu, koji je održan 25. put, okupio je šest ekipa.

Podgoričkim košarkašima turnir u Sanskom Mostu u sklopu je priprema za start regionalne NLB WHEEL lige u košarci u kolicima.

