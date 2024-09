Otvorena nova Klinika za psihijatriju KCCG

Podgorica, (MINA) – Novi objekat Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), za koji je iz državnog budžeta izdvojeno više od sedam miliona EUR, otvoren ja danas.

Nova klinika, kako je saopšteno, sagrađena je po najsavremenijim medicinskim standardima i ima sve neophodne sadržaje za liječenje pacijenata sa mentalnim problemima.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da je otvaranje nove klinike za psihijatriju prekretnica u brizi države o pacijentima.

“Više decenija stara klinika u kruševačkom parku je slika i prilika dugogodišnje nebrige i nemara donosilaca odluka”, istakao je Šimun.

On je naglasio da prvi put u Crnoj Gori, u okviru nove klijike, postoji odjeljenje za dječiju psihijatriju.

“Do sada smo za ovakva stanja mladih pacijenata pružali ambulantnu uslugu, a za bolničko liječenje slali u države regiona”, dodao je Šimun.

Direktor KCCG-a Aleksandar Radović kazao je da je danas jedan od ključnih trenutaka u razvoju medicine u Crnoj Gori.

On je istakao da klinika prelazi iz privremenog montažnog objekta u kojem je bila 50 godina.

“Ova klinika prati savremene medicinske standarde, tako se mentalno zdravlje stvalja visoko na ljestvici zdravstvenog sistema”, rekao je Radović.

Kako je naveo, nova klinika je površine preko 3,5 hiljada metara kvadratnih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS