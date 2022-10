Otvorena FBI Mini akademija za pripadnike policije i SDT-a

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori danas je otvorena FBI Mini akademija koju pohađaju pripadnici Uprave policije i predstavnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i čiji je značaj, kako su kazali iz policije, višestruk za bezbjednosni sistem države.

Kako je saopšteno, akademiju su otvorili direktor policije Zoran Brđanin, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džudi Rajzing Rajnke.

Iz policije su naveli da se prvi modul obuke, od predviđenih četiri, odnosi na osnovnu obuku o tehnikama kriminalističke istrage i održava se od danas do 4. novembra.

“Značaj te obuke je višestruk za bezbjednosni sistem Crne Gore, a veoma je značajno što ga pohađaju službenici policije i predstavnici SDT”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, obuka je prilika da se pripadnici tih institucija zajedno upoznaju sa kriminalističko istražnim tehnikama, posebno u oblasti finansijskih istraga, pranja novca, kriptovaluta i drugih segmenata koji predstavljaju prioritete u najvažnijim strateškim dokumentima za borbu protiv organizovanog kriminala.

Brđanin je istakao da je obuka pokazatelj snažne podrške ambasade SAD bezbjednosnom sistemu u borbi protiv organizovanog kriminala.

On je zahvalio Rajnke i njemom timu na značajnoj podršci crnogorskoj policiji u svim segmentima njenog rada, a posebno ICITAP-u i INL-u za kontinuirano prepoznavanje potreba policije.

“To u velikoj meri doprinosi ispunjavanju ciljeva u sprovođenju reformskih procesa i ostvarivanju konkretnih rezultata”, rekao je Brđanin.

Novović je konstatovao da će obuka, koja će se održavati u narednih nekoliko mjeseci, omogućiti specijalnim tužiocima i službenicima da iz prve ruke dobiju uvid u način funkcionisanja vodeće agencije za sprovođenje zakona saveznih vlasti SAD, ali i da steknu znanja i vještine koje će im pomoći u svakodnevnom radu.

Rajnke je kazala da je unapređenje sposobnosti crnogorskih policajaca i tužilaca u borbi protiv organizovanog kriminala, uključujući njegovo procesuiranje, na samom vrhu prioriteta vlade SAD-a i ambasade.

„Najveći cilj tih kurseva je da vam pomognu da izgradite slučajeve, koji uključuju mnoge komponente policijskih i tužilačkih službi, u međusobnoj koordinaciji”, rekla je Rajnke policijskim službenicima i predstavnicima SDT-a.

