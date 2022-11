Otkriven spomenik princezi Kseniji

Podgorica, (MINA) – Spomenik crnogorskoj princezi Kseniji Petrović otkriven je danas na platou ispred kuće Đukanovića u Njegoševoj ulici, na Cetinju.

Gradonačenik Cetinja Nikola Đurašković istakao je da je Prijestonica snažno podržala taj projekat.

Kako je rekao, Prijestonica je i djelima, a ne samo riječima, pokazala koliko cijeni velikana Dimitrija Popovića, kreatora ideje podizanja spomenika Veska Pejovića i donatore skulpture.

Đurašković je kazao da je princeza Ksenija jedna od ličnosti crnogorske istorije prema kojoj, posebno Cetinje, izražava iskreno poštovanje i dirljivi sentiment i čiji patriotizam i odanost domovini zaslužuju poštovanje generacija.

„Podizanjem ovog spomenika koji će trajno simbolisati emancipaciju crnogorske žene, čuvamo našu istoriju i kulturu, ali i pokazujemo poštovanje i uvažavanje jedne izuzetne žene koja je svojom predanošću služila svojoj domovini Crnoj Gori i postala jedan od simbola njene nepokornosti“, rekao je Đurašković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS