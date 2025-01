Osumnjičenom za nasilje u porodici određeno zadržavanje

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata V.Đ. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz ODT-a, osumnjičeni je u petak zlostavljao svoju partnerku u njenom stanu tako što je prijetio da će joj ugasiti cigaretu u oko.

„Zatim je udario nogom u predjelu lica, pa oborio u ležeći položaj stežući je desnom šakom za vrat, a lijevu šaku je stavio u njena usta, da bi potom uzeo jastuk i držao ga preko njenog lica“, kazali su iz ODT-a.

V.Đ. je, kako su naveli, i ranije zadržavan zbog nasilja nad istom oštećenom,a i osuđivan je za više različitih krivičnih djela.

