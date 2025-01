Osudili podsticanje i širenje mržnje u vezi sa tragedijom na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda osuđuje svaki primjer govora mržnje u vezi sa cetinjskom tragedijom koji se plasira na društvenim mrežama i pojedinim portalima, saopšteno je iz te institucije.

Iz institucije Zaštitnika su rekli da su duboko razočarani što nesagledive razmjere bola nijesu bile dovoljna granica da se takav događaj ne koristi za produbljivanje podjela i širenje mržnje.

“U očekivanju hitne reakcije nadležnih državnih organa u vezi sa primjerima poput onih koji su danas došli do šire javnosti (tekstovi objavljeni na portalu Aktuelno), apelujemo na medije da poštuju profesionalne standarde i zakone, te da s posebnom pažnjom administriraju komentare na svojim portalima i/ili društvenim mrežama”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, imajući u vidu ulogu i značaj novinarstva u društvu, ovih dana je s razlogom govoreno o profesionalnosti većine crnogorskih medija u izvještavanju o tragičnom događaju na Cetinju.

“Nažalost, drugačija klima vladala je na društvenim mrežama, koje takođe spadaju u javni prostor u kom je pojedinac odgovoran za objave koje prelaze granice slobode izražavanja”, kazali su iz institucije Ombudsmana.

Prema njihovim riječima, problem predstavlja i situacija da se sporni tekstovi u cilju skretanja pažnje javnosti na nedopustive poruke koje šalju, velikom brzinom prenose na druge portale i profile, pa se i tim interpretacijama širi i/ili podstiče novi talas nezakonitih sadržaja i komentara.

Iz institucije Zaštitnika su ukazali da je zbog toga gotovo nemoguće registrovati sve primjere koji su se desili prethodnih dana, naročito na privatnim profilima, ukoliko se na njih ne ukaže nadležnim organima.

Oni su apelovali na sve korisnike društvenih mreža da se suzdrže od komentara kojima se podstiču i šire mržnja, netrpeljivost, neprovjereni ili nezakoniti sadržaji, te da poštuju žrtve i bol njihovih bližnjih.

“Mediji, na kojima je odgovornost više za javnu riječ, važno je da ostanu saveznici institucija u kreitanju atmosfere u kojoj je svakom dozvoljeno da iznese mišljenje, da postavi pitanje i dobije odgovor, ali na način kojim se drugima ne ugrožavaju ostala ljudska prava i slobode”, ističe se u saopštenju.

Iz institucije Zaštitnika su kazali da sloboda izražavanja, iako je temelj svakog demokratskog društva, predstavlja apsolutno pravo, što znači da podliže ograničenjima.

Oni su podsjetili da je govor mržnje, kao oblik diskriminacije, definisan članom 9a Zakona o zabrani diskriminacije, te da je implicitno prepoznat i kroz Krivični zakonik Crne Gore i kroz Zakon o javnom redu i miru.

