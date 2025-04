Osuđen na 15 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom narkotika

Podgorica, (MINA) – Državljanin Srbije D.P. (44) osuđen je na 15 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom narkotika, saopšteno je iz Suda za prekršaje.

Navodi se da je dežurna sutkinja Magdalena Mijić izrekla kaznu nakon što je u hitnom postupku utvrđeno da je D.P., danas oko tri sata nakon ponoći u Budvi, vozio pod dejstvom dvije vrste narkotika.

“Sutkinja je odlučila da okrivljeni bude sproveden u UIKS Spuž prije pravosnažnosti rješenja, jer je našla da postoji bojazan da bi boravkom na slobodi osujetio izvršenje kazne”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će mu, po izdržanoj kazni, biti zabranjena vožnja na teritoriji Crne Gore u trajanju od četiri mjeseca.

