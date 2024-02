Osnovna neto zarada redovnih profesora oko 1,5 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Osnovna mjesečna neto zarada redovnih profesora na Univerzitetu Crne Gore (UCG) iznosi oko 1,5 hiljada EUR, vanrednih profesora oko 1,4 hiljade EUR, a docenata oko 1,25 hiljada EUR, saopštili su iz te visokoobrazovne ustanove.

Ministarstvo finansija objavilo je listu dvije hiljade najvećih zarada u Crnoj Gori.

Iz UCG su u, reagovanju povodom današnjih medijskih objava, naveli da se Univerzitetu plate obračunavaju na osnovu važećih zakonskih akata, Kolektivnog ugovora UCG i važećih pravilnika.

Kako su kazali, u javno objavljenim podacima o primanjima nastavnog osoblja iznosi obuhvataju, pored osnovne plate, i dodatke za aktivnosti iz prethodnog perioda, koji je nerijetko duži i od 12 mjeseci.

Iz UCG su rekli da u te aktivnosti spadaju članstva u komisijama za odbranu master radova, mentorstava u izradi master radova i doktorskih disertacija, aktivnosti u okviru realizacije brojnih projekata, iz nacionalnih i fondova Evropske unije.

„Angažman i aktivnost pojedinaca koji su rezultirali većim iznosima u javno prikazanim podacima ne odražavaju sliku osnovne plate koja je mnogo niža od prikazanog“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da je riječ o varijabilnim kategorijama koje mogu, a ne moraju da budu prisutne.

„Osnovna mjesečna neto zarada redovnih profesora na UCG iznosi oko 1,5 hiljada EUR, vanrednih profesora oko 1,4 hiljade EUR, a docenata oko 1,25 hiljada EUR“, rekli su iz UCG.

Na tako obračunate neto zarade, kako su kazali, idu uvećanja u skladu sa godinama staža, kao i angažman preko norme definisan Kolektivnim ugovorom.

„Oni koji su odskočili u ukupnom iznosu su najčešće oni koji su dali poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju UCG putem objavljivanja rezultata naučnoistraživačkog rada u referentnim kategorijama časopisa i izdavača, ili na osnovu aktivnosti u funkciji realizacije nastave na UCG“, navodi se u reagovanju.

