Osnivanje ženskog pokreta označilo početak emancipacije društva

Podgorica, (MINA) – Osnivanje ženskog pokreta prije 80 godina u Kolašinu označilo je početak emancipatorskog puta žena i cjelokupnog crnogorskog društva, poručeno je sa događaja u okviru Razgovora o rodnoj ravnopravnosti i ocijenjeno da proces osvajanja sloboda i punih uživanja izborenih prava nije završen.

Događajem „Nedovršena emancipacija – Gdje smo nakon 80 godina“ obilježen je jubilej povodom osnivanja ženskog pokreta u Crnoj Gori, okupljenog oko antifašističkog ustanka crnogorskog naroda pod imenom AFŽ za Crnu Goru i Boku.

Iz Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori saopšteno je da je sa događaja poručeno da nakon 80 godina otkako su žene ravnopravno učestovale u naroodnoslobodilačkoj borbi, izborile politička i ekonomska prava, proces osvajanja sloboda i punih uživanja izborenih prava nije završen, naročito imajući u vidu retrogradne procese i repatrijarhalizaciju društava.

„O istorijskim prilikama, ulozi žena i načinu na koji Crna Gora vrednuje njihovo nasljeđe i ključnom pitanju – zašto se ove vrijednosti nijesu ukorijenile u našim društvima u posljednjih 80 godina – govorili su predstavnici i predstavnice SUBNOR-a, akademske zajednice, medija, Vlade, Opštine Kolašin, regionalne feminističke mreže, UNDP-a i drugi“, kaže se u saopštenju.

Kako je poručeno, današnji datum je jedan od najznačajnijih za emancipaciju žena u Crnoj Gori, jer su odluke koje su donešene u Kolašinu prije 80 godina odredile kontekst ženske ravnopravnosti i emancipacije crnogorskog društva.

Navodi se da su svi njihovi politički zahtjevi i vizionarstvo i danas aktuelni i u potpunosti se poklapaju sa agendom održivog razvoja koju su Ujedinjene nacije napravile decenijama kasnije.

Panelisti i panelistkinje su ocijenili da taj emancipatorski iskorak nije valorizovan na pravi način.

Danas, kako je istaknuto, višestruke krize oblikuju konktest koji zahtijeva da cjelokupni svijet, Evropa i region revalorizuju vrijednosti na kojima je nastala savremena civilizacija i zaštiti nivo stečenih prava i sloboda.

„Jasno je da nema darivanih sloboda i prava i da se u kontinuitetu moraju potvrđivati“, kaže se u saopštenju.

Kako je zaključeno, današnji datum nije samo osvrt na prošlost, već temelj i inspiracija za budućnost.

Iz UNDP-a su rekli da su Razgovori o rodnoj ravnopravnosti osvijetlili djelovanje ženskog pokreta unazad osam decenija, koji može poslužiti kao platforma za učenje.

„U Kolašinu, nakon održanog panela, partnerke iz civilnog sektora i akademske zajednice ukazale su na istorijske staze i tačke borbe ženskog pokreta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je nakon toga igrana predstava „Politička istorija žena Crne Gore“, koja je rađena na osnovu istoriografske građe i autentičan je presjek procesa razvoja prava žena u Crnoj Gori.

Događaj je organizovao UNDP, u saradnji sa ambasadama Češke i Austrije u Crnoj Gori, Delegacijom Evropske unije, Opštinom Kolašin, Centrom za kulturu Kolašin, SUBNOR-om, Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti (CANU), civilnim društvom i Odjeljenjem za poslove rodne ravnopravnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

