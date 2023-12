Osigurati participaciju manje brojnih naroda u procesu pristupanja EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je zemlja izuzetne kulturne i etničke raznolikosti, u čemu leži njena najveća snaga i potencijal za dalji razvoj, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, poručujući da treba osigurati participaciju manje brojnih naroda u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Gorčević je danas u Podgorici učestvovala na radnom doručku „Uloga i važnost manje brojnih naroda sa fokusom na bošnjačku zajednicu u procesu integracije Crne Gore u EU“, koji je organizovao doktorand iz oblasti upravnih i ekonomskih nauka Sead Šahman, a na kome su učestovali intelektualci iz reda bošnjačkog naroda.

„Crna Gora je zemlja izuzetne kulturne i etničke raznolikosti, u čemu i leži naša najveća snaga i potencijal za dalji razvoj“, istakla je Gorčević, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova (MEP).

Ona je navela da, u kontekstu evropske integracije, prava manje brojnih naroda predstavljaju dio korpusa temeljnih prava u poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava, koje, zajedno sa poglavljem 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, predstavlja okosnicu pregovaračkog procesa.

Gorčević je kazala da krovni strateški dokument u toj oblasti – Strategija manjinske politike za period od 2019. do ove godine, konstatuje da je poboljšan položaj manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori.

Sa druge strane, kako je navela, posljednji Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori konstatuje pomake, ali i nedostatke u toj oblasti.

„Težnja Vlade je da se u narednim izvještajima ocjene poboljšaju, i to ne samo radi unapređenja naše pozicije na evropskom putu, već zato što multikulturalno naslijeđe Crne Gore to od nas zahjeva. Ono nas obavezuje na jačanje tolerancije i prihvatanje različitosti“, poručila je Gorčević.

Govoreći o dinamici procesa pristupanja EU, ona je kazala da očekuje da će naredne godine Crna Gora ući u novu fazu pregovaračkog procesa kroz dobijanje završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, što će usloviti i zatvaranje pregovaračkih poglavlja kod kojih su već ostvareni uslovi.

„Pravo je vrijeme da radimo na uklanjanju barijera koje sprečavaju punu participaciju manje brojnih naroda bez diskriminacije“, navela je Gorčević.

Ona je kazala da tu u prvom redu misli na unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira, kako bi osigurali pravnu sigurnost i puno poštovanje prava svih građana.

„Zajedno, kroz saradnju Vlade, nevladinih organizacija, privatnog sektora, građana i građanki, možemo izgraditi inkluzivniju Crnu Goru, zemlju koja baštini različitosti i teži daljem međusobnom povezivanju“, rekla je Gorčević.

Kako je istakla, puno ostvarivanje prava manje brojnih naroda nije samo moralna obaveza, već i ključ za razvoj društva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS