Osigurati efikasnost i optimalno vršenje ustavnosudskih nadležnosti

Podgorica, (MINA) – Izmjenama normativnih rješenja treba osigurati efikasnost i ažurnost i optimalno vršenje ustavnosudskih nadležnosti Ustavnog suda, samostalno i nezavisno od bilo koje grane vlasti, ocijenila je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko.

Iz Ustavnog suda saopšteno je da je Armenko razgovarala sa ambasadorom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johanom Satlerom.

Navodi se da je Armenko zahvalila na kontinuiranoj podršci EU Ustavnom sudu Crne Gore, posebno kroz zajednički program sa Savjetom Evrope, gdje je dat značajan doprinos usklađivanju zakonodavstva i prakse sa pravnim tekovinama EU.

Armenko je ukazala na pravce djelovanja Ustavnog suda u cilju postizanja brzine i efikasnosti, transparentnosti i konzistentnosti u postupanju.

Iz Ustavnog suda su rekli da je Armenko upoznala Satlera o izazovima sa kojima se taj sud susrijeće, u dijelu slabe kadravske popunjenosti, nepostojanja stvarne finansijske nezavisnosti.

“I istakla važnost rada na kreiranju izmjena normativnih rješenja kojima će se osigurati efikasnost i ažurnost u radu i optimalno vršenje ustavnosudskih nadležnosti, samostalno i nezavisno od bilo koje grane vlasti”, kaže se u saopštenju.

Armenko je informisala Satlera o planu rješavanja zaostalih predmeta i činjenici da je Ustavni sud Crne Gore spustio prosječnu dužinu trajanja ustavnosudskog postupka na jednu godinu i 11 mjeseci.

Navodi se da je u razgovoru iskazana spremnost za nastavak međusobne saradnje u reformskim procesima kojima se ostvaruje vladavina prava u Crnoj Gori i snaži položaj, samostalnost i nezavisnost Ustavnog suda.

