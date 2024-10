Orban: Crna Gora je prilika za EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ulazi u finalnu fazu inegracionog procesa i ona nije problem, već prilika za Evropsku uniju (EU), poručio je premijer Mađarske Viktor Orban.

Kako je saopšteno iz Vlade, Orban je to kazao u razgovoru sa crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem koji boravi u prvoj radnoj posjeti Mađarskoj.

“Crna Gora ulazi u finiš integracionog procesa i sada je već svima jasno da vaša zemlja nije problem, već prilika za samu EU”, naveo je Orban.

On je kazao da Crna Gora može očekivati punu podršku Mađarske, kao i da je, zahvaljujući rezultatima Crne Gore, optimizam politike proširenja na veoma visokom nivou.

“Radili ste i to se vidi. Uložićemo maksimalan trud da se Međuvladina konferencija održi u decembru, što će u kontekstu vašeg pregovaračkog procesa biti ključni korak naprijed”, istakao je Orban.

Spajić je rekao da očekuje da će tokom mađarskog predsjedavanja Savjetu EU, odnosno do kraja godine, biti održana Međuvladina konferencija na kojoj će biti zatvorena četiri pregovaračka poglavlja.

“Nakon Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), ovo je monumentalan trenutak za Crnu Goru”, poručio je Spajić.

Kako je kazao, Crna Gora je u prilici da, nakon više od sedam godina, zatvori pregovaračka poglavlja.

“Pošteno smo radili, očekujemo i pošten tretman”, rekao je Spajić.

U saopštenju Vlade navodi se da je cilj posjete Spajića, osim definisanja konkretnih aktivnosti na planu podrške Mađarske članstvu Crne Gore u EU, unapređenje bilateralnih odnosa sa akcentom na dinamiziranje privredne saradnje.

Kako se navodi, na sastanku Orbana i Spajića je ocijenjeno da postoji širok spektar mogućnosti u različitim oblastima, a posebno u domenu infrastrukture, ekonomije, trgovine, poljoprivrede i energetike.

Spajić je predstavio investicioni potencijal Crne Gore i kazao da se u narednih nekoliko godina planiraju višemilionski vrijedni projekti u infrastrukturi.

“Sagovornici su razmijenili mišljenja o različitim reformskim procesima kao i izazovima i podsticajima za privredu u cilju postizanja ekonomskog rasta”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je, kako se navodi, dogovoreno da će se posebno razmotiriti povećanje frekvencije letova između Crne Gore i Mađarske, sa potencijalnom otvaranja linije za Tivat.

“Konstatovano je i povećano interesovanje mađarskih investitora za ulaganja u Crnu Goru, što potvrđuje i namjera širenja investicionog portfolija mađarske 4iG grupe koja je već prisutna na crnogorskom tržištu”, dodaje se u saopštenju.

