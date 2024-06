Optužnica protiv I.B. zbog saučešništva u krijumčarenju više od 700 kg kokaina

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv I.B. za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, dražanje i stavljanje u promet opojnih droga u saučesništvu, zbog krijumčarenja 743 kilograma (kg) kokaina.

Kako je saopštio portparol SDT-a Vukas Radonjić, droga za čije krijumčarenje je osumnjičen I.B. otkrivena je i privremeno oduzeta u avgustu 2020. godine, u luci u Roterdamu.

Radonjić je podsjetio da je, zbog istog događaja, u decembru prošle godine, SDT predalo optužnicu protiv okrivljenih R.Z, D.K, M.V. i S.K, za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Koja je potvrđena od strane suda i stupila je na pravnu snagu”, rekao je Radonjić.

U saopštenju se navodi da je SDT optužnicu protiv I.B. predalo Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, Višeg suda u Podgorici.

Kako je dodao Radonjić, u optužnici je predloženo da se spoje krivični postupci protiv okrivljenih u vezi sa drogom pronađenom u Roterdamu, radi sprovođenja jedinstvenog postupka i donošenja jedne presude.

