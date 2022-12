Optužni predlozi protiv četiri osobe zbog povrede izbornih prava

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Pljevljima podnijelo je Osnovnom sudu na Žabljaku tri optužna predloga protiv četiri osobe zbog krivičnih djela protiv izbornih prava.

Iz ODT u Pljevljima saopšteno je da je optužni predlog podnijet protiv M.V. i M.L. zbog krivičnih djela – povreda prava glasanja, sprečavanje održavanja glasanja i uništavanje dokumenata o glasanju.

Optužni predlog je, kako su naveli, podnijet protiv M.A. zbog povrede prava glasanja i sprečavanja održavanja glasanja, kao i protiv B.N. zbog krivičnog djela – povreda prava glasanja.

„M.V. i M.L. se stavlja na teret da su 30. oktobra, na biračkom mjestu u sali Skupštine opštine Šavnik, kao članovi biračkog odbora, na protivpravan način glasača koji je upisan u birački spisak spriječili da glasa“, kaže se u saopštenju.

Iz pljevaljskog ODT rekli su da su M.V. i M.L. potom uništili neiskorišćene glasaške listiće i time spriječili održavanje glasanja na tom biračkom mjestu.

„M.A. se stavlja na teret da je 30. oktobra, na biračkom mjestu u školi u Donjoj Bijeloj u Šavniku, spriječio glasača koji je upisan u birački spisak da glasa i time na protivpravan način spriječio održavanje glasanja na tom biračkom mjestu“, kaže se u saopštenju.

Iz ODT su rekli da se optuženom B.N. stavlja na teret da je 23. oktobra, na biračkom mjestu u školi u Donjoj Bijeloj u Šavniku, na protivpravan način spriječio glasača upisanog u birački spisak da glasa.

