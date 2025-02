Opština Zeta dobija svoj vrtić

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore donijela je danas Odluku o osnivanju nove javne predškolske vaspitne ustanove (JPU) u Zeti, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Navodi se da je odluka donijeta na inicijativu Opštine Zeta, i da će nova JPU „Zvjezdani vrt” zamijeniti postojeću jedinicu koja je, kao jedinica podgoričke JPU “Đina Vrbica”, do sada radila u toj opštini.

“Na ovaj način se stvaraju preduslovi za bolju organizaciju rada, rasterećenost administracije, rješavanje pitanja prebukiranosti vrtića, kao i povećanje obuhvata djece predškoslkim vaspitanjem i obrazovanjem”, navodi se u saopštenju MPNI.

Dodaje se da je to i cilj Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2021-2025, kao i Strategije reforme obrazovanja 2025-2035, koja bi trebalo da bude usvojena do kraja prvog kvartala godine.

Iz MPNI su istakli da će primjena te Odluke dovesti do smanjenja troškova korisnicima usluga vrtića.

“Opština Zeta je izrazila spremnost da subvencioniše 50 odsto od ukupnih troškova boravka i ishrane u vrtićima”, kaže se u saopštenju.

MPNI je pozdravilo odluku Opštine Zeta da na taj način pomogne roditeljima, a samim tim i sistemu obrazovanja, radeći na našem zajedničkom cilju obezbjeđivanja što boljih uslova za naše najmlađe.

