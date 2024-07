Opozicija: Vladajuća većina ugrozila evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Aktuelna vlast ugrozila je put Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU) i dovela u pitanje dalju evropsku perspektivu države, poručili su predstavnici opozicije nakon sastanka sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem.

Lider Demokratske partije socijalista Danijel Živković rekao je novinarima ispred Vile Gorice da su se na sastanku čuli određeni detalji koji potvrđuju stav da je parlamentarna većina svojim ponašanjem dovela u pitanje dalju evropsku perspektivu Crne Gore.

On je kazao da nedolazak parlamentarne većine na sastanak govori o odnosu prema evropskim integracijama i da je evropska perspektiva upitna.

“Parlamentarna većina je najodgovornija za zaustavljanje evropske perspektive”, naveo je Živković.

Predsjednik Socijaldemokrata Damir Šehović kazao je da Crna Gora ima ozboljan problem i da je, zahvaljujući akutuelnoj vlasti, proces evropskih integracija pod znakom pitanja.

“Nakom dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava (IBAR) krenuli smo suprotnim putem”, naveo je Šehović.

Kako je rekao, poremećeni su osnosi Crne Gore sa bliskim susjedima, zbog tuđih interesa.

Lider Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović kazao je da je evropski put Crne Gore znatno, ako ne ugrožen, onda usporen.

“Moramo se homogenizovati mi koji smo opredijeljeni za evropsku integraciju”, rekao je Vuksanović.

Lider Force Genci Nimanbegu smatra da je Milatović napravio pravi potez organizacijom sastanka.

“Mislim da je dijalog jedini pravi put da se izađe iz situacije u kojoj se ugrožava evropski put”, ocijenio je Nimanbegu.

