Operisan maloljetnik iz Bara koji je uboden nožem

Podgorica, (MINA) – Učenik barske Gimnazije „Niko Rolović“, D.M. (17), koji je jutros uboden nožem na ulazu u tu obrazovnu ustanovu, operisan je u barskoj Opštoj bolnici i nalazi se na Odjeljenju intenzivne njege, saopštio je direktor bolnice Igor Karišik.

Karišik je za Bar Info rekao da je D.M. u stanju životne ugroženosti dovezen u tu zdravstvenu ustanovu.

“Dječak je imao povrede grudnog koša, dijafragme i slezine. Nož je probio zid grudnog koša i ušao u trbuh. Operativno je zbrinut i nalazi se na Odjeljenju intenzivne njege”, saopštio je Karišik.

Direktorica Gimnazije Marija Đonović rekla je da je do incidenta došlo u toku malog odmora, oko 11 sati, u dvorištu škole.

“Dvije osobe koje nijesu učenici naše škole su napale učenika i nanijela mu povrede“, kazala je Đonović za Primorski portal.

Ona je istakla da je brzom intervencijom profesora sukob zaustavljen, i da su odmah obaviješteni Hitna pomoć i policija.

