Oduzeto sedam komada vatrenog oružja, municija i detonatorska sredstva

Podgorica, (MINA) – Službenici policije oduzeli su danas, tokom pretresa u više gradova južne regije, pet pištolja, dvije puške i 439 komada municije, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su pripadnici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ sproveli aktivnosti sa fokusom na operativno interesantne i sa njima povezane osobe, kao i aktivnosti usmjerene na pronalazak oružja, municije i eksplozivnih materija u ilegalnom posjedu.

Kako je saopšteno, službenici policije izvršili su pretrese u više gradova i oduzeli pet pištolja, dvije puške, 439 komada municije, gps uređaj, vazdušnu pušku i detonatorske kapisle.

Iz Uprave policije su kazali da su u Ulcinju pretresli stan i druge prostorije koje koristi operativno interesantna osoba (BIL) D.V.(43) iz Podgorice.

Oni su tom prilikom kod istog pronašli pištolj marke Bereta sa oružnim listom.

“Zbog počinjenog prekršaja iz člana 108 Zakona o oružju izdat mu je novčani nalog dok je pištolj privremeno oduzet radi pokretanja odgovarajućeg upravnog postupka”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je tivatska policija pretresla stan i druge prostorije na dvije lokacije koje koriste BIL.

“Tom prilikom je u pretresima od BIL Lj.A.(67) oduzet pištolj marke Smith&Wesson kalibra .38 Special, sa oružnim listom, radi daljih provjera i vođenja upravnog postupka”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, pretresen je i stan Tivćanina V.M.(55), koji je takođe BIL.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi pretresli stan i druge prostorije BIL M.J. i kod njega pronašči pištolj marke Bereta, sa isteklim rokom važenja oružnog lista.

“Predmetni pištolj je oduzet i biće predat nadležnoj filijali za građanska stanja i lične isprave, radi vođenja upravnog postupka shodno Zakonu o oružju”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je pretresom pronađen i pištolj marke FN koji pripada B.J., supruzi M.J, bez dozvole i odgovarajuće dokumentacije u odnosu na koju će se tužilac naknadno izjasniti o kvalifikaciji djela.

“Pretresom je pronađeno i 236 komada municije različite vrste i kalibra u ilegalnom posjedu”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, protiv M.J. je po nalogu tužioca podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, dok će se u odnosu na B.J. tužilac naknadno izjasniti o kvalifikaciji.

U saopštenju policije navodi se da su službenici budvanske policije izvršili pretrese na dvije lokacije kod dva BIL, A.Ć.(40) i I.P.(36).

Iz policije su rekli da je tom prilikom od I.P. oduzet GPS uređaj.

Kako je saopšteno, službenici kotorske policije su u Škaljarima pretresli stan koji koristi BIL Lj.K., koji je blizak jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi.

Dodaje se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar pretresli kuće i druge prostorije u vlasništvu N.U., bliskog jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi.

Iz Uprave policije su saopštili da je, pretresom stana i drugih prostorija koje koristi M.P. u Virpazaru, oduzet pištolj marke Crvena zastava, puška Izmach, puška marke Zastava M70, vazdušna puška marke Norica Titan, 203 komada municije različite vrste i kalibra, kao i 25 komada električnih detonatorskih kapisli.

“Po nalogu postupajućeg tužioca protiv M.P. će biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, kaže se u saopštenju.

