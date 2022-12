Odustati od ponovnog izglasavanja izmjena Zakona o predsjedniku

Podgorica, (MINA) – Venecijanska komisija (VK) potvrdila je da izmjene i dopune Zakona o predsjedniku nijesu u skladu sa Ustavom i da bi njihovim usvajanjem došlo do rušenja ustavnog poretka, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

VK je preporučila da Skupština Crne Gore ne usvaja izmjene i dopune Zakona o predsjedniku koje se odnose na proceduru izbora mandatara za sastav Vlade.

„Na taj način je sa te visoke međunarodne adrese stigla potvrda svega onoga na što smo upozoravali još prije više od mjesec kada je u Skupštini prvi put usvojen taj pučistički zakon”, naveli su iz DPS-a.

Oni su kazali da nakon današnjeg stava VK, a sa kojim se saglasila i Evropska komisija, očekuju da se odustane od ponovnog izglasavanja zakona.

„I da se na taj način stvore uslovi za izlazak iz krize kroz organizaciju vanrednih parlamentarnih izbora“, istakli su iz DPS-a.

Kako su naveli, aktuelna parlamentarna većina Crnu Goru dvije i po godine vodi antievropskim kolosijekom.

„Ovo je posljednja prilika da na novoj raskrsnici, neizglasavanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predsjedniku, pokažu zrno odgovornosti prema državnim interesima“, zaključili su iz DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS