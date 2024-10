Određena mjera nadzora osumnjičenom za nasilje u porodici

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Kolašinu izrekao je mjeru nadzora I.D, osumnjičenom za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Kolašinu rekli su da je osumnjičeni, prema navodima prijave, lakše povrijedio svog bratanića I.B.

“I.D je, nakon verbalnog konflikta, bratanića udario bejzbol palicom, nanijevši mu laku tjelesnu povredu u vidu krvnog podliva lijeve polovine grudnog koša”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Osnovni sud u Kolašinu mjeru nadzora izrekao postupajući po predlogu kolašinskog ODT-a.

