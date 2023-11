Odović: Ne smijemo dozvoliti da retrogradni pojedinci blate bilo koga

Podgorica, (MINA) – Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Janko Odović, najoštrije je osudio govor mržnje i mizoginiju čija je meta bivša poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković i poručio da crnogorsko društvo ne smije ostati nijemo na takve napade.

Odović je na društvenoj mreži X, povodom publikacije koju je objavio Vojislav Šešelj, naveo da sloboda izražavanja nikada ne smije biti zloupotrijebljena u svrhu širenja mržnje.

„Crnogorsko društvo ne smije ostati nijemo na ovakve napade i ne smijemo dozvoliti da retrogradni pojedinci na ovaj način blate bilo koga i truju naš javni prostor“, poručio je Odović.

On je naveo da je veliki Marko Miljanov rekao da čojstvo znaci čuvati drugoga od sebe i da je ono iznad junaštva.

„Šteta što politički marginalac nikada nije naučio ovu lekciju. U ovakvim situacijama ne postoje političke ni bilo kakve druge razlike, i u ovoj situaciji izražavam punu solidarnost i podršku gospođi Vuksanović Stanković”, kazao je Odović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS