Odobesku: Politika proširenja u vrhu prioriteta EU

Podgorica, Bukurešt, (MINA) – Politika proširenja je u vrhu prioriteta Evropske unije (EU) i to je šansa za Crnu Goru, ali i sve ostale zemlje kandidate, kazala je ministarka vanjskih poslova Rumunije, Luminica Teodora Odobesku u razgovoru sa crnogorskom kolegom Filipom Ivanovićem.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Crne Gore, započeo danas zvaničnu posjetu Rumuniji.

Odobesku je kazala da je raduje što je Crna Gora, od novembra kada je boravila u Podgorici, do danas, značajno napredovala u sprovođenju reformi, čime je potvrdila punu posvećenost cilju da postane naredna članica EU.

„Čestitam na ostvarenim rezultatima. U Rumuniji imate prijatelja i snažnog podržavoca za što skorije pridruživanje Uniji, a dosadašnja postignuća vas za to preporučuju“, navela je Odobesku.

Ona je istakla da, iako se i svijet i EU suočavaju sa brojnim izazovima, politika proširenja je u vrhu

prioriteta i to je, kako je rekla, šansa za Crnu Goru, ali i sve ostale zemlje kandidate.

Odobesku je podsjetila na brojne benefite koje članstvo donosi, ocijenivši da je prijem zemalja Zapadnog Balkana u EU obostrani interes.

Ivanović je kazao da se tradicionalno prijateljski i partnerski odnos Rumunije i Crne Gore reflektuje u svim kontaktima, kako na zvaničnom, tako i na radnom nivou.

On je zahvalio na kontinuiranoj podršci ostvarenju ključnog vanjskopolitičkog cilja Crne Gore- članstva u EU.

„Crna Gora posebno cijeni to što se Rumunija snažno zalaže za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana i podržava princip napredovanja u pregovorima prema individualnim zaslugama”, poručio je Ivanović.

On je kazao da Crnoj Gori, kao zemlji koja je u posljednjih nekoliko mjeseci napravila značajan iskorak, posebno znači to što crnogorski evropski partneri prepoznaju napore i napredak.

“Vjerujemo da će se to potvrditi dobijanjem pozitivnog izvještaja o privremenoj ispunjenosti mjerila krajem ovog mjeseca“, rekao je Ivanović.

Tokom sastanka je, kako se navodi, ukazano na modalitete daljeg snaženja ekonomske saradnje, a Odobesku je pozvala rumunske kompanije da što više investiraju u Crnu Goru.

Iz MVP-a su rekli da su šefovi diplomatija Rumunije i Crne Gore potpisali Akcioni plan saradnje između dva ministarstva vanjskih poslova za 2024-2025 godinu.

Kako se dodaje, time su još jednom potvrdili odlučnost da zajednički rade na daljem razvoju bilateralnih odnosa, dodatno osnaženih NATO savezništvom.

Ivanović je u Bukureštu razgovarao i sa predsjednikom Predstavničkog doma Alfredom Simonisom.

Na sastanku je, kako se dodaje, bilo je riječi o unapređenju bilateralnih odnosa u oblastima od obostranog interesa, sa posebnim osvrtom na parlamentarnu saradnju, koja, kako su istakli sagovornici, doprinosi jačanju međudržavnih veza i bliskosti dva naroda.

Simonis je pozdravio napredak Crne Gore i u evropskoj integraciji, istakavši da su ostvarene rezultate zapazili i evropski partneri.

On je rekao da će rumunski parlament biti među prvima koji će ratifikovati pristupanje Crne Gore Uniji.

Navodi se da je Ivanović danas u Bukureštu posjetio i Nacionalnu školu političkih nauka i javne uprave (SNSPA), gdje se sastao sa rektorom Remušom Prikopijem.

Ivanović je, kako se dodaje, održao predavanje o evropskom putu Crne Gore, ukazavši na reforme koju Crna Gora sprovodi u okviru procesa pregovora s EU, a koje podstiču sveukupni razvoj društva i doprinose ostvarenju cilja da Crna Gora bude naredna članica Unije.

