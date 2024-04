Odnosi Crne Gore i Turske kvalitetni i sadržajni

Podgorica, (MINA) – Frekventan politički dijalog i spremnost za unapređenjem bilateralnih odnosa Crne Gore i Turske doprinijeće proširenju saradnje uspješnom implementacijom postojećih, ali i iniciranjem novih projekata, poručeno je sa političkih konsultacija između ministarstava vanjskih poslova (MVP) dvije države.

Iz crnogorskog MVP-a su saopštili da su sedme bilateralne političke konsultacije između ministarstava Crne Gore i Turske održane danas, u Podgorici.

Kako su naveli, delegacije su predvodili državni sekretar MVP-a Crne Gore Milisav Raspopović i zamjenik ministra vanjskih poslova Turske, Mehmet Kemal Bozaj.

U saopštenju se navodi da je u razgovoru dvije delegacije izraženo zadovoljstvo kvalitetnim i sadržajnim odnosima Crne Gore i Turske, koji se kontinuirano razvijaju i nadograđuju u brojnim oblastima.

„Frekventan politički dijalog na svim nivoima, kao i obostrano iskazana spremnost za unapređenjem bilateralnih odnosa, doprinijeće proširenju saradnje uspješnom implementacijom postojećih, ali i iniciranjem novih projekata“, kaže se u saopštenju.

Iz MVP-a Crne Gore rekli su da je posebno značajnom istaknuta ekonomska dimenzija međudržavnih odnosa, kao i da je prepoznat prostor za njeno dalje intenziviranje, naročito u oblasti energetike, poljoprivrede, turizma i povezanosti.

„Takođe, obostrano je iskazana spremnost za daljim unapređenjem saradnje u oblasti zdravstva“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zajednički ocijenjeno da će značajan korak ka daljoj afirmaciji prijateljskih i partnerskih odnosa dvije države pružiti najavljene posjete predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, odnosno ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića Turskoj, tokom ove godine.

„Na konsultacijama su razmijenjena mišljenja o regionalnim, EU i multilateralnim okvirima saradnje“, dodaje se u saopštenju.

