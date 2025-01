Odluka o slavi grada ispit nezavisnosti i zaštite ustavnih vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) saopštio je da očekuje da će Ustavni sud uspjeti da se odupre pritiscima političkih aktera i da će, prilikom ocjene ustavnosti i zakonitosti uvođenja slave Nikšića, donijeti odluku utemeljenu na ustavnim principima i pravnom znanju.

Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević kazala je da je Ustavni sud 27. decembra konačno informisao javnost da je odlučio da pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o dopuni Statuta opštine Nikšić kojom se uvodi “slava grada”.

„Teško da iko može pohvaliti ažurnost suda, budući da je CDT tu inicijativu podnio prije više od godinu i po, uz više puta ponovljene apele da sud odluči po našoj inicijativi“, navela je Kovačević.

Prema njenim riječima, pasivnost Ustavnog suda ostavila je prostor da i druge opštine donose slične diskriminatorne propise.

„Ohrabreni primjerom Nikšića, u Pljevljima su otišli i korak dalje, namjeravajući da ukinu antifašistički praznik – dan oslobođenja, i zamijene ga pravoslavnim vjerskim praznikom kao danom grada“, kaže se u saopštenju.

Kako je rekla Kovačević, odluke Ustavnog suda nijesu samo reakcija na već nastale probleme, već i alat za uspostavljanje pravnih i društvenih standarda koji sprečavaju donošenje sličnih akata u budućnosti.

Ona je kazala da je njegova preventivna uloga od suštinskog značaja za očuvanje ustavnih vrijednosti, zaštitu ljudskih prava i očuvanje sekularnog karaktera države.

„Zbog toga, izražavamo nadu da za donošenje odluke Ustavnom sudu neće biti potrebno još godinu, već da će se ovo pitanje riješiti u najkraćem roku“, navela je Kovačević.

Taj zadatak, kako je rekla, ne bi trebalo da bude težak, budući da je Ustavni sud Republike Crne Gore još 2005. godine utvrdio da uvođenje “krsne slave” u Statut opštine Herceg Novi nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

“Tada je sud ocijenio da je Skupština opštine (SO) Herceg Novi osporenim aktima uvela svetkovanje krsne slave, čime je povrijedila ustavni princip kojim se jamči sloboda ubjeđenja, savjesti i misli, i uvela vjerske običaje u državne i druge institucije na području opštine Herceg Novi i time povrijedila ustavni princip odvojenosti crkve od države”, navela je Kovačević.

Ona je kazala da je, u saopštenju suda, naglasak stavljen na proceduralne propuste.

Kovačević je rekla da je na te propuste i CDT ukazao, da SO Nikšić nije pribavila saglasnost Vlade prije donošenja odluke, što je suprotno Zakonu o lokalnoj samoupravi.

Međutim, kako je dodala, problem je mnogo dublji od procedure.

„Uloga Ustavnog suda ne može i ne smije biti ograničena samo na proceduralna pitanja – od njega očekujemo da bude garant jednakosti i pravde za sve građane“, kaže se u saopštenju.

CDT je, kako je navela Kovačević, uvjeren da je SO Nikšić uvođenjem “slave grada” pripadnike pravoslavne vjerske zajednice dovela u privilegovan položaj u odnosu na druge građane – pripadnike drugih vjerskih zajednica i ateiste.

Ona je rekla da su u CDT-u uvjereni da je SO Nikšić time povrijedila princip jednakosti građana, njihovo pravo na slobodu vjeroispovijesti, kao i njihovo ustavno pravo da budu zaštićeni od bilo kojeg akta posredne ili neposredne diskriminacije.

„Očekujemo da će Ustavni sud Crne Gore uspjeti da se odupre pritiscima i željama političkih aktera i da će donijeti odluku utemeljenu na ustavnim principima, pravnom znanju i nepristrasnom razumijevanju pravde“, kaže se u saopštenju.

Time će, kako je poručila Kovačević, poslati poruku svim opštinama koje razmatraju ili planiraju slične diskriminatorne mjere.

„Njegova nezavisnost i sposobnost da odlučuje isključivo u interesu zaštite vladavine prava i prava građana ključni su za očuvanje demokratskog poretka i povjerenja građana u institucionalni okvir države“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS