Odlična saradnja ministarstava odbrane Crne Gore i SAD

Podgorica, (MINA) – Ministarstva odbrane (MOD) Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) imaju odličnu saradnju, koju karakterišu međusobno uvažavanje, poštovanje i podrška saveznika.

To je poručeno tokom razgovora državnog sekretara u crnogorskom MOD Krsta Perovića sa pomoćnicom sekretara odbrane SAD Selest Volander.

Iz MOD Crne Gore su kazali da je tokom sastanka, koji je održan u Vašingtonu, Volander iznijela izuzetno pozitivne ocjene o saradnji sa MOD Crne Gore i posvećenost jačanju savezničkih odnosa.

Ona je zahvalila Crnoj Gori na aktivnoj i konkretnoj pomoći Ukrajini u njenom nastojanju da se odupre i odbrani od agresije Rusije.

Perović je naglasio da je crnogorska evroatlantska politika potvrđena izdvajanjem za odbranu i modernizaciju vojske, koje je dostiglo zahtijevanih dva odsto bruto domaćeg proizvoda.

“On je istakao značaj strateških odnosa sa SAD i naglasio punu podršku Vlade Crne Gore svim bilateralnim aktivnostima sa najznačajnijim strateškim partnerom”, kaže se u saopštenju.

