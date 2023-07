Odlična saradnja Crne Gore i Slovenije u brojnim oblastima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Slovenija imaju odličnu i sadržajnu saradnju u brojnim oblastima, uz tradicionalno prijateljske veze dva naroda, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je primio u oproštajnu posjetu ambasadora Slovenije u Crnoj Gori Gregora Preskera.

„Crna Gora i Slovenija imaju odličnu i sadržajnu saradnju u brojnim oblastima, uz tradicionalno prijateljske veze naših naroda i politički dijalog na najvišem nivou“, naveo je Milatović na Tviteru /Twitter/.

On je Preskeru zahvalio na doprinosu razvoju crnogorsko-slovenačkih odnosa i bezrezervnoj podršci Slovenije evropskom putu Crne Gore, kao i kontinuiranoj afirmaciji evropske perspektive Zapadnog Balkana.

