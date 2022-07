Odgođen sastanak tima koji treba da analizira ugovor sa SPC

Podgorica, (MINA) – Preliminarni sastanak radnog tima koji bi se bavio Temeljnim ugovorom države i Srpske pravoslavne crkve (SPC), odgođen je zbog odustajanja jednog od predloženih kandidata za sastav stručnog tima, saopšteno je iz Vlade.

Iz Vlade su kazali da su se zbog toga predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i premijer Dritan Abazović saglasili da se sastanak odloži.

Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević odbila je poziv za učešće u radu stručnog tima, navodeći da time izražava protest zbog uključivanja advokata Velibora Markovića u rad tog tima.

Gorjanc Prelević je u pismu Đukanoviću zahvalila na pozivu i obrazložila da je Marković javnosti poznat po promociji homofobije i seksizma, odnosno netrpeljivosti prema LGBTIQ zajednici i ženama, konkretno, sutkinjama.

Ona je naglasila da HRA ne želi da sarađuje sa osobom koja promoviše diskriminaciju i mržnju.

“Opšte dobro se ne može graditi na negiranju prava i ponižavanju bilo kojih ljudi u jednom društvu, pa tako ni LGBTIQ zajednice, ni žena”, navela je Gorjanc Prelević u pismu.

