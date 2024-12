Odbrana Do Kvona traži obustavu izručenja

Podgorica, (MINA) – Advokati južnokorejskog državljanina Do Kvona podnijeli su Ustavnom sudu Crne Gore žalbu sa zahtjevom da se obustavi izvršenje rješenja o izručenju njihovog branjenika, koje je ranije danas donio ministar pravde Bojan Božović.

Advokati Marija Radulović i Goran Rodić saopštili su da im je Ministarstvo pravde, tek nakon javnog reagovanja u medijima, dostavilo rješenje Božovića o izručenju Do Kvona Sjedinjenim Američkim Državama.

„Očigledno je Božović prihvatio ranije nezakonite, javnosti poznate metode, kojima su se odluke dostavljale nakon isteka radnog vremena, petkom i tokom praznika, kako bi se omelo efektivno ispitivanje zakonitosti takvih odluka“, navodi se u saopštenju.

Radulović i Rodić su kazali da iz takvog postupanja Božovića jasno proizilazi njegova svijest o nezakonitom djelovanju.

Oni su saopštili da su Ustavnom sudu podnijeli ustavnu žalbu sa zahtjevom za obustavu izvršenja, kao i zahtjev za izricanje privremene mjere Evropskom sudu za ljudska prava.

„Jer su bez bilo kakve dileme, rješenjem Božovića, grubo prekršena osnovna ljudska prava našeg branjenika“, navodi se u saopštenju advokata.

Podsjeća se da su 20. septembra podnijeli Vladi Crne Gore zahtjev za izuzeće Božovića zbog sumnje u njegovu nepristrasnost, ali da odluku o tome nikada nijesu dobili, niti je ona objavljena u materijalima Vlade.

Radulović i Rodić su kazali da, pošto odlučivanje o zahtjevu za izuzeće u demokratskoj državi ne bi trebala biti državna tajna, zaključuju da je Božović nezakonito postupao jer nikada nije odlučeno o njegovom izuzeću.

Oni su kazali da je Božović, u nebrojeno navrata, u medijskim istupima izričito isticao da ne bi postupao u predmetu Do Kvon da je znao za ranije traženu obustavu izvršenja podnijetu Ustavnom sudu i naglašavao da bi odluku najradije prepustio sudovima.

„Ovim saopštenjem i njega i javnost obavještavamo da je u odnosu na rješenje o izručenju Do Kvona tražena obustava izvršenja, pa očekujemo da ministar ostane kod svojih proklamovanih principa i da ne dozvoli sprovođenje izvršenja nezakonite ekstradicije dok se o tome ne očituju nadležni sudovi”, zaključili su Radulović i Rodić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS