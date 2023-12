Odbor za bezbjednost sjutra razmatra prošlogodišnje izvještaje

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu razmatraće sjutra izvještaje Uprave policije o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u prošloj godini.

Odbor će, kako se navodi na sajtu Skupštine, razmatrati izvještaje za vrijeme od 1. januara do 15. maja i od 15. maja do 23. novembra prošle godine.

Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, u slučaju da Odbor odbije izvještaj, o tome će obavijestiti ministra unutrašnjih poslova, koji nakon toga može pokrenuti proceduru razrješenja direktora policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS