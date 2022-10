Odbor u četvrtak o izboru sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Ustavni odbor trebalo bi da se u četvrtak izjasni o predlogu za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore, saopšteno je na sjednici tog skupštinskog tijela.

Predsjednica Ustavnog odbora Simonida Kordić kazala je na sjednici da je obaviještena od šefova poslaničkih klubova da u ovom trenutku ne postoji finalizovana dvotrećinska saglasnost oko četiri sudije i da je potrebno vremena da bi omogućili da se Ustavni sud kompletira.

Kordić je naglasila da moraju kompletirati Ustavni sud zbog deblokade te institucije, izbora koji slijede, evropskih integracija, ali najviše zbog građana.

„Da bismo omogućili da se ostavi prostor za dodatne razgovore, ali da ne bi zloupotrijebili vrijeme, ja ću dati pauzu za rad ovog odbora. Zakazaću nastavak rada Odbora za četvrtak”, rekla je Kordić.

Poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković rekao je da se na kolegijumu, koji je sazvala predsjednica Skupštine Danijela Đurović, pokušala dogovoriti forma političkog dijaloga kako bi došlo do eventualnog izbora Ustavnog suda.

Kako je naveo, stav kolegijuma je u načelu bio da danas ne glasaju o kandidatima, već da se da šansa još nekoliko dana mogućem političkom dijalogu.

“Taj dijalog bi bio u skladu sa dogovorom, bilo da vi, kao predsjednica napravite konsultacije sa članovima Odbora, bilo da se to obavi na nivou šefova klubova”, kazao je Živković.

On je naveo da je treća mogućnost da Đurović pozove predsjednike partija na još jedan razgovor, kako bi učinili Ustavni sud funkcionalnim.

Poslanik Demokrata, Vladimir Martinović, kazao je da je ono što se moglo čuti prethodnih dana da kao Skupština nemaju dovoljno dijaloga da se izaberu sudije Ustavnog suda.

“Mi u Demokratama smatramo da treba dati šansu dijalogu, da treba odblokirati najvažniju instituciju u zemlji. Ukoliko danas nemamo jasan dogovor da sudije izaberemo dvotrećinskom većinom, ja predlažem da date pauzu, dna, dva ili koliko procijenite”, rekao je Martinović.

Kako je kazao, Demokrate će uvijek dati snažan doprinos odblokiranju svake institucije.

“Dajmo šansu da se još jednom politički akteri pokušaju dogovoriti oko ovog važnog pitanja”, kazao je Martinović.

Poslanik Liberalne partije Andrija Popović predložio je da, da bi skinuli odgovornost sa Ustavnog odbora, sve kandidate koji ispunjavaju uslove glasaju danas.

„Neka idu prema plenumu, tako ćemo dati šansu političkim partijama da se u tih nekoliko dana dogovore i da vidimo ko su ti koji će dobiti dvotrećinsku većinu na plenumu“, rekao je Popović.

Poslanik DF-a, Milun Zogović, naveo je da je za njih neprihvatljivo da od 17 kandidata ne mogu da dođu do liste od četiri kandidata.

Kako je rekao, predlog Popovića je zanimljiv, ali je neizdvodljiv poslovnički.

„Spremni smo da i mi damo šansu dijalogu i dodatnim konsultacijama“, rekao je Zogović.

Poslanica Građanskog pokreta URA Suada Zoronjić je istakla da će URA biti konstruktivna za svaku saradnju.

„Lista kandidata govori o tome da postoje određeni kandidati koji mogu biti sudije Ustavnog suda, mi ćemo glasati za sva četiri kandidata, a za svaki smo dogovor“, dodala je Zoronjić.

Za sudije Ustavnog suda su se kandidovali Snežana Armenko, Alija Beganović, Tatjana Bulatović, Ilija Vukčević, Sulejman Guči, Dragana Đuranović, Azra Jasavić, Snežana Jonica i Jovan Kojičić.

Kandidati za sudije su i Sanja Maslenjak, Jadranka Novaković, Zdenka Perović, Mirjana Popović, Ivan Radojičić, Branislav Radulović, Enesa Rastoder i Jelena Ružičić.

Za izbor četvoro sudija Ustavnog suda zakonske uslove je ispunilo 17 kandidata, a konačnu odluku o izboru donosi crnogorski parlament.

Ustavni sud, od ukupno sedam, sada ima samo tri člana i nema kvorum za odlučivanje.

Predsjednik suda je Budimir Šćepanović, a članovi Milorad Gogić i Desanka Lopičić.

Miodrag Iličković je sredinom septembra ispunio uslove za penziju, početkom godine penzionisan je Dragoljub Drašković, a ranije Hamdija Šarkinović i Mevlida Muratović.

