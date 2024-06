Odbor povjerenika da zakaže konstitutivnu sjednicu parlamenta Andrijevice

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Socijalističke narodne partije (SNP), Demokrata, Pokreta Evropa sad (PES), koalicije Za budućnost Andrijevice i građanskih lista Za budućnost naše đece i Vasojevićki pokret ujedinjenja, usaglasili su stavove oko razvoja Andrijevice i pozvali Odbor povjerenika da zakaže konstitutivnu sjednicu lokalnog parlamenta.

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju tih političkih subjekata, na današnjem sastanku, u okviru pregovora o formiranju buduće vlasti u Andrijevici, usaglašeni su stavovi oko programa plana razvoja te opštine.

“Akcenat je, od strane svih pomenutih političkih subjekata, stavljen na građane Andrijevice i poboljšanje uslova života u našoj opštini”, kaže se u saopštenju.

Oni su apelovali na Odbor povjerenika da, u skladu sa zakonskim rokovima, zakaže konstitutivnu sjednicu lokalnog parlamenta.

