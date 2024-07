Odbor podržao predlog da Mirković bude ambasador u SAD

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za međunarodne odnose i iseljenike dao je pozitivno mišljenje o predlogu Vlade da se za ambasadora Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) imenuje Jovan Mirković.

Vlada je predložila da Mirković bude postavljen za izvanrednog i opumoćenog ambasadora Crne Gore u SAD na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Vašingtonu.

Mirković je na današnjoj sjednici Odbora dobio jednoglasnu podršku svih prisutnih članova tog skupštinskog tijela.

