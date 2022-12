Odbor podržao imenovanje Mališića za izaslanika odbrane u Sloveniji

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu podržao je danas, nakon konsultativnog saslušanja, imenovanje potpukovnika Veljka Mališića za izaslanika odbrane Crne Gore u Sloveniji.

“Nakon sprovedene rasprave, Odbor je podržao aktivnosti koje je Mališić predstavio kao prioritetne za vojno-diplomatsku saradnju Crne Gore i podržao njegovo imenovanje za izaslanika odbrane u Sloveniji”, kaže se u saopštenju.

Članovi Odbora su razmatrali Predlog zakona o budžetu Crne Gore za narednu godinu, u dijelu koji se odnosi na ministarstva odbrane i unutrašnjih poslova i Agenciju za nacionalnu bezbjednost.

“Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova usvojio Mišljenje da su projektovana finansijska sredstva, za ove potrošačke jedinice, realno planirana i omogućavaju postupanje u skladu sa utvrđenim nadležnostima”, kaže se u saopštenju.

