Odbor će saslušati predstavnike zdravstva

Podgorica, (MINA) – Odbor za zdravstvo rad i socijalno staranje obaviće kontrolno saslušanje predstavnika Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje, povodom obuhvata djece vakcinisane MMR vakcinom, odlučeno je na današnjoj sjednici tog skupštinskog tijela.

Dogovoreno je i da na sjednicu Odbora budu pozvani predstavnici UNICEF-a, Svjetske zdravstvene organizacije, Udruženja pedijatara i Asocijacije za prevetnivnu pedijatriju.

Odlučeno je i da Odbor obavi konsultativno saslušanje predstavnika zdravstva o problematici definisanja dopunskog rada u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Incijative o saslušanjima podnio je poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša, a podržane su glasovima svih poslanika.

Mugoša je, obrazlažući predlog o saslušanju povodom obuhvata djece vakcinisne MMR vakcinom, rekao da je to poznata problematika.

“To je najmanji obuhvat od 1994. godine, kada se uvela imunizacija protiv malih boginja, zauški i rubeola. Imamo potencijalnu prijetnju importacije epidemije iz susjedstva”, rekao je on.

Mugoša je predložio saslušanje da bi se vidjelo kako nadležni postupaju u vezi sa tom problematikom, kakvi su efekti kampanja, preventivnog i represivnog dijela tog segmenta.

On je predložio da Odbor sasluša predstavnike Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje, kao i da pozovu predstavnike UNICEF-a, Svjetske zdravstvene organizacije, Udruženja pedijatara i Asocijacije za prevetnivnu pedijatriju.

Mugoša je, obrazlažući predlog o konsultativnom saslušanju u vezi sa problematikom definisanja dopunskog rada u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, rekao da je taj zakon u fazi nacrta i da je zato važno da odrade konsultativno saslušanje da ne čekaju da on bude uobličen na Vladi.

Mugoša je kazao da bi trebalo čuti mišljenje predstavnika Ministarstva zdravlja, ljekarske, stomatološke i farmaceutske komore i određenih sindikalnih organizacija.

“Pojavile su se određene nedoumice oko zahtjeva ljekara, pa se to tumačilo na više načina. Važno je da ovoj fazi održimo tu vrstu saslušanja i tada možda otklonimo neke dileme koje se pojavljuju u javnosti”, rekao je Mugoša.

Poslanik Socijaldemokratske partije Adnan Striković rekao je da je Nacrt zakona primjer kako neko može jednom stvari da sistem sruši do te mjere da to ima nesagledive posljedice po društvo.

“Žao mi je što takve stvari prolaze ispod radara javnosti. Mislim da je potrebno da u mnogo polja intervenišemo”, kazao je on.

Poslanica Socijalističke narodne partije Milosava Paunović kazala je da Nacrt zakona predstavlja saniranje posljedica koje je zdravstvo pretrpilo prošlim programom.

Poslanica Demokrata Tamara Vujović kazala je da zakon tretira mnoge stvari kao što je liječenje u inostranstvu i konzilijarni pregled, kao i neke druge koje bi mogle da doprinesu racionalizaciji troškova u zdravstvu.

Vujović je navela da zakon ima elemente ograničavanja zabrane dopunskog rada, da je reformskog karaktera velike promjene i da su zato i reakcije velike.

