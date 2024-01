Odbijen predlog za produženje pritvora osumnjičenima u slučaju Tunel

Podgorica, (MINA) – Vijeće Vrhovnog suda odbilo je predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici za produženje pritvora K.B., I.P., N.M. i M.V, osumnjičenima u slučaju „Tunel“.

Kako je saoopteno iz Vrhovnog suda, odluku je donijelo Vijeće koje čine predsjednik, sudija Zoran Šćepanović i članice, sutkinje Vesna Vučković i Milenka Seka Žužić.

U obrazloženju Rješenja se navodi da, prema odredbi član 177 stav 3 iz Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), pritvor, koji je trajao tri mjeseca, Vrhovni sud može produžiti najduže za još tri mjeseca za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora preko pet godina iz važnih razloga i to na obrazloženi predlog državnog tužioca.

Kako se dodaje, odredba podrazumijeva da je teret dokazivanja potrebe za daljim trajanjem pritvora na državnom tužiocu i da njegov predlog mora da sadrži činjenice i okolnosti koje opravdavaju postojanje osnovane sumnje o izvršenom krivičnom djelu i pritvorskih razloga zbog kojih se pritvor može odrediti, odnosno produžiti.

„Po nalaženju u predlogu za produženje pritvora se ne navodi za koje krivično djelo se u konkretnom traži produženje pritvora protiv okrivljenih, niti za koji vremenski period, kao ni činjenice koje idu u prilog produženja pritvora“, navodi se u obrazloženju Rješenja.

Vijeće je istaklo da je odredbom eksplicitno propisano da ako se postupak vodi za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina, vijeće Vrhovnog suda može produžiti pritvor najduže za još tri mjeseca.

U Rješenju se navodi da se osumnjičeni terete za krivična djela za koje su propisane kazne zatvora manje od pet godina.

„Te ne postoji zakonska mogućnost da se optuženim za navedena krivična djela, na osnovu člana 177 stav 3 ZKP-a, traži produženje pritvora”, piše u obrazloženju Rješenja.

Kako se pojašnjava, mogućnost da se za K.B., I.P. i N.M., traži produženje pritvora postojala bi samo zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo teška krađa za koje je zaprijećena kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina.

»U konkretnom predmetu za okrivljenog M.V., imajući u vidu visinu zakonom zaprijećene kazne za krivično djelo za koje je okrivljeni osnovano sumnjiv, ne postoji zakonska mogućnost da mu se predlaže produženje pritvora«, dodaje se u obrazloženju Rješenja.

Vijeće je ukazalo da se uz postojanje osnovane sumnje mora procijeniti i to da li za pritvor postoje relevantni i dovoljni razlozi koji proizilaze iz pribavljenih činjenica i informacija.

„Zbog toga u predlogu za određivanje pritvora moraju biti navedene činjenice koje idu u prilog pritvaranju ili produženju pritvora, a ne samo navedene odredbe zakonika koje daju mogućnost za određivanje ili produženje pritvora“, navodi se u Rješenju.

Vijeće je ukazalo da državni tužilac, osim toga što nije naveo za koji vremenski period se traži produženje pritvor, nije dao dovoljne i opravdane razloge koji bi ukazivali da u odnosu na K.B. stoji pritvorski osnov iz člana 175 stav 1 tačka 1 ZKP-a, a u odnosu na I.P. i N.M. pritvorski osnov iz član 175 stav 1 tačka 2 Zakonika.

„Već je nasuprot u predlogu samo naveo da u odnosu na ove optužene i dalje postoje razlozi zbog kojih im je određen pritvor, a koji su predviđeni u članu 175 ZKP“, kaže se u obrzaloženju.

Vijeće je ocijenilo da se predlog za produženje pritvora ne zasniva na individualizaciji osnovanosti pritvora, jer uopšte ne sadrži relevantne i dovoljne činjenice koje opravdavaju postojanje pritvorskih razloga.

„A što mora da sadrži, imajući u vidu da se u odlukama o produženju pritvora ne mogu samo ponavljati stalno isti razlozi i ne mogu se koristiti apstraktne formulacije u predlozima za produženje pritvora, pa ni u odlukama kojima se takvi predlozi prihvataju“, navodi se u Rješenju.

