Odali počast žrtvama zločina na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Građani su večeras kod spomenika Lovćenska vila na Cetinju odali počast žrtvama tragedije u kojoj je u Prijestonici ubijeno 13 osoba.

Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?” pozvala je ranije građane da trinaestominutnom tišinom odaju počast žrtvama zločina.

Odavanje počasti počelo je u 17 sati i 26 minuta, a građani su prethodno palili svijeće kod spomenika Lovćenska vila.

Večerašnje okupljanje na Cetinju organizovano je uoči mjesec dana od zločina koji je, kako su ranije kazali iz grupe “Kamo Śutra?”, duboko potresao Crnu Goru.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS