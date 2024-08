Od početka godine podnijeto preko 1,5 miliona prijava boravka za strance

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je od početka godine do 31. jula podnijeto više od 1,5 miliona prijava boravka za strance, što je 9,5 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, saopštili su iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Sektora granične policije svakodnevno preduzimaju intenzivne mjere i radnje iz svoje nadležnosti u oblasti kontrole kretanja i boravka stranaca u Crnoj Gori.

Iz policije su istakli da je od 1. januara do 31. jula povećan obim podnošenja prijava i odjava boravka stranaca kojima se pružaju usluge smještaja u Crnoj Gori.

“Ove aktivnosti rezultirale su podnošenjem 1.502.438 prijava boravka za strance, što predstavlja povećanje od 9,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u tom periodu podnijeto 37 odsto više prekršajnih prijava i izdato prekršajnih naloga.

“Izdato je 36,1 odsto više rješenja o povratku zbog nezakonitog boravka stranca, dok je kod prinudnog udaljenja stranaca iz Crne Gore došlo do povećanja od 91,6 odsto”, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je do povećanja od 44 odsto došlo i u iniciranju postupaka za prekid dozvole za privremeni boravak strancima.

U saopštenju se ističe da će službenici Sektora granične policije i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim aktivnostima na kontroli kretanja i boravka stranaca.

“To će dalje doprinijeti očuvanju stabilnog bezbjednosnog ambijenta u Crnoj Gori ali i suzbijanju sive ekonomije u oblasti turizma i ugostiteljstva”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da, kada je riječ o pomorskom i unutrašnjem saobraćaju, službenici Regionalnog centra granične policije Jug, samostalno i u koordinisanim akcijama sa Upravom pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, kao i Direkcijom za inspekcijski nadzor u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju, svakodnevno vrše kontrole.

Dodaje se da su od 1. do 6. avgusta, u akvatoriji svih šest primorskih opština, kontrolisana 173 plovila i 213 osoba.

“Tom prilikom je u prekršaju iz oblasti Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe zatečeno 86 upravitelja plovila koji su dalje procesuirani u skladu sa navedenim Zakonom”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su poručili da će organizacione jedinice Regionalnog centra granične policije Jug nastaviti sa aktivnostima, kako bi kroz samostalni nadzor i u saradnji sa relevantnim službama doprinijeli podizanju stepena sigurnosti plovidbe u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama Crne Gore.

